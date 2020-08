Ambra Lombardo e Kiko Nalli, annuncio ufficiale sulla rottura

Ambra Lombardo ha annunciato di aver chiuso la relazione con Kiko

Ambra Lombardo proprio in queste ore attraverso un’intervista al magazine Nuovo ha annunciato la rottura con Kikò Nalli. il gossip ne parla da tantissimo tempo, soltanto adesso sembra essere una notizia ufficiale. Qualche settimana fa per esempio la motivazione aveva a che fare con Tina Cipollari. Secondo i giornali, il pettegolezzo, il gossip sui social, Kikò avrebbe avuto voglia di ritornare con l’ex moglie, di conseguenza avrebbe lasciato la sua Ambra per la vecchia fiamma. Ma la realtà è ben lontana.

Niente a che fare con i gossip, niente a che fare con Tina, i due si sono lasciati per altre motivazioni. La coppia è entrata a fare parte della cronaca rosa proprio ai tempi della partecipazione al Grande Fratello. Per questo nell’ultimo periodo i giornali di gossip hanno giocato tantissimo con loro e la loro vita privata. E non sono i primi e nemmeno gli ultimi, fino alla fine però hanno dimostrato di essere pazienti e comprensivi.

Ambra Lombardo, nessuna prestazione al gossip, proprio come tanti altri personaggi famosi

Ambra Lombardo e Kiko nalli pur di non far fuoriuscire notizie errate sulla loro vita privata hanno cercato di smentire, tra una sferzata e l’altra. Sono due persone che tengono parecchio alla privacy, mai come Riccardo Scamarcio che ad oggi sembra essere un tipo parecchio emblematico.

Nemmeno loro si prestano al gossip, quindi di conseguenza quando è venuta fuori la voce circa la frequentazione tra Kikò e Tina, hanno smentito. Entrambi si sono parecchio arrabbiati soprattutto Tina che ha affermato di essere stanca di dover sentire notizie false sul proprio conto. In più insieme hanno dei figli, per cui tutto questo non è corretto soprattutto nei loro confronti.

Nessuna spiegazione sulla separazione, ma la lontananza ha giocato a loro sfavore

I motivi della separazione tra i due non sono venuti fuori, ma Ambra ha parlato di una stanchezza mentale causata dalla poca presenza di Kiko. Per esempio l donna ha sempre lamentato di non riuscire a vedersi con lui e magari organizzare un weekend insieme.

Entrambi sono tanto occupati, quindi uscire, frequentarsi, trovandosi a distanza per motivi lavorativi era diventato impossibile. Durante la quarantena i due hanno affermato di aver avuto parecchi problemi per la stessa motivazione. Se prima però c’era la voglia di provarci e riprovarci, oggi è Ambra stessa ad affermare che è arrivato il momento di pensare a se stessa. Tra loro la rottura sembrerebbe essere definitiva, ma mai dire mai, le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro. Kikò ha spesso raccontato di aver trovato in lei la donna perfetta.