Sabrina Ferilli avvistata in compagnia di Flavio Cattaneo, un particolare stupisce (FOTO)

Sabrina Ferilli fotografata durante una passeggiata e tanto shopping a Roma, un dettaglio non sfugge

Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo sono stati fotografati mentre facevano una passeggiata a Roma impegnati nello shopping. In foto lui appare con la giacca sulla spalla, mentre lei ha le mani piene di sacchetti ed è sotto il sole cocente. Tutti non hanno potuto fare a meno di notare questo dettaglio particolarmente importante, alcuni gesti da parte di un uomo sono fondamentali e ricercati.

Il fatto che sia una donna a portare dei sacchetti pesanti, mentre un uomo passeggia leggero senza nulla in mano, è un dettaglio inaspettato e deludente. Si può dimostrare in qualunque modo di amare, ma con una temperatura di 32 °, è impossibile che debba essere la donna a caricarsi in quel modo. Ci si sarebbe aspettati qualcosa di più da parte sua.(Continua dopo la foto)

Sabrina Ferilli donna pratica ed autonoma preoccupata per il marito che soffre il caldo

Sabrina Ferilli non si è mai fatta problemi e non lo ha fatto nemmeno in questo caso. C’era da aspettarselo dato che da sempre l’attrice si dimostra essere una donna pratica ed autonoma in qualunque contesto. In questa situazione anzi dimostra di essere stata sempre sincera e reale. Proprio quella che siamo abituati a vedere in qualunque programma televisivo.

Sui social coloro che hanno visto la foto hanno subito commentato che addirittura sembrerebbe che la nonna si stia chiedendo se il marito soffra il caldo vedendolo strano in viso. Altri invece raccontano di aver sentito dire che Flavio Cattaneo in questo periodo sia distratto da qualcosa. Lo giustificano affermando abbia la testa altrove, per esempio da Matteo Salvini che lo vorrebbe porre come sindaco di Roma. Potrebbe anche riuscire a dare il massimo, pur essendo un manager, efficiente ed in grado di portare avanti qualsiasi ruolo.

La storia d’amore stabile e duratura non è riuscita a coronare il sogno di un figlio

Flavio Cattaneo e Sabrina sono sposati dal 2011, celebrarono Il matrimonio a Parigi a sorpresa. Si è trattato di una cerimonia top secret, riuscita benissimo. Nemmeno il gossip ed i paparazzi erano riusciti a scoprire qualcosa.Le foto sono venute fuori dopo, soltanto quando i diretti interessati hanno deciso di rivelare la novità.

I due sono sempre stati riservati e scettici all’idea di dover rendere tutto pubblico. Quello tra loro due è stato sempre un amore saggio, maturo, responsabile, si sono confrontati sempre con sentimenti unici e costanti che li hanno tenuti legati per tantissimi anni, fino ad oggi come fosse il primo giorno.

Avrebbero tanto voluto dei figli, ma lei in passato era troppo concentrata sulla carriera di attrice, quindi ha perso l’occasione che ormai è tardi per ricercare. Lei di lui afferma che è una persona solida, sulla quale contare quando si ha bisogno di un aiuto.