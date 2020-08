Lorenzo Amoruso parla delle coppie di Temptation Island, cos’ha detto?

Temptation Island si è conclusa da un paio di giorni. Tra coppie che si sono lasciate ed altre che hanno superato la prova, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono tra quelle più amate dal pubblico. Nelle ultime ore proprio l’ex calciatore della Fiorentina ha espresso le sue opinioni sulle coppie che hanno partecipato, insieme a lui, al reality dei sentimenti.

Lorenzo Amoruso ha parlato dei comportamenti di Antonio e di Pietro. Ha, poi, avuto parole speciali per Andrea con il quale ha stretto un rapporto di sincera amicizia e ha attaccato duramente Ciavy. Cos’ha detto, in particolare, il compagno della Nazzaro? Vediamolo.

Lorenzo Amoruso, il rapporto speciale con Andrea

Lorenzo Amoruso ha stretto un’amicizia molto profonda e sincera, in maniera particolare, con uno dei suoi coinquilini. Stiamo parlando di Andrea, ragazzo per cui Amoruso ha rappresentato sempre una spalla durante Temptation Island. “In certi momenti mi sono rivisto nella sua storia” ha specificato l’ex calciatore, specificando il motivo, ovvero la relazione con una donna con figli.

Poi, però, le parole più dure per Anna “Nessuna donna può pensare di trattare Andrea come un bambino” ha detto Lorenzo Amoruso. Parlando proprio di Andrea, l’uomo ha svelato quel che pensa di lui. “Andrea è un ragazzo con un cuore gigantesco, la testa sulle spalle e pieno di valori”. Poi aggiunge “Da amico, anche ora che siamo fuori, mi assicurerò che abbia intorno a sé persone giuste”.

E gli altri? Duro attacco a Ciavy

Nonostante Lorenzo Amoruso abbia instaurato un rapporto speciale solo con Andrea, non sono mancati i commenti alle altre coppie. Su Alessandro e Ciavy Amoruso ha raccontato che si portavano dietro un passato di coppia complicato e ha ribadito come nelle coppie bisogna anche sapersi venire incontro trovando il compromesso. In assenza di questo è praticamente impossibile andare avanti nella maniera giusta.

Pietro, secondo Lorenzo Amoruso, farebbe bene a chiarire subito la questione di Fabiano. Antonio, poi, pare innamorato di Anna ma i suoi atteggiamenti sono stati irrispettosi. “Le bugie non sono da sottovalutare” ha sottolineato l’uomo. Un discorso a parte per Ciavy che viene duramente attaccato per aver utilizzato comportamenti poco corretti con la propria donna.

Il riferimento è evidentemente al falò di confronto in cui il ragazzo non ha praticamente permesso alla compagna di esprimersi. Persino Filippo Bisciglia, lo ricordiamo, era intervenuto per mettere fine a questo atteggiamento inedito per Temptation Island e alquanto fastidioso per il pubblico.