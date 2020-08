Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro tornano su Instagram, il primo dolcissimo post (Foto)

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro erano tra le coppie più attese dell’ultima edizione di Temptation Island. I due fidanzati, d’altra parte, non hanno deluso le aspettative dei fans che li hanno ritrovati, al termine dei 21 giorni, più uniti che mai. Nelle ultime ore, poi, la coppia è tornata attiva sui social dove ha pubblicato il primo tenero post che li vede insieme.

Ad accompagnare la foto una didascalia che parla d’amore e che fa comprendere davvero quanto possa essere profondo il rapporto tra Lorenzo Amoruso e la bellissima ex Miss Italia. Cos’hanno scritto in particolare? Vediamo tutti i dettagli.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro più innamorati che mai

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono di nuovo attivi sui social dove erano soliti, da prima della partecipazione a Temptation Island, condividere parte della loro quotidianità e delle loro emozioni. Anche stavolta, concluso il viaggio dei sentimenti che a molte altre coppie, negli anni, è costata la separazione, i due sono tornati a comunicare con i fans utilizzando, praticamente, le stesse parole.

“Ed ora è arrivato il momento di dirvi grazie per l’affetto e l’amore con cui ci avete sostenuto” esordiscono Lorenzo Amoruso e la Nazzaro. Poi proseguono “Grazie all’incredibile famiglia di Temptation Island per aver creduto nel nostro amore e grazie alla vita che ha regalato a me e a Lorenzo una seconda possibilità”. Quest’ultima frase tradisce la mano di Manila Nazzaro che, come detto più volte da lei stessa, ha vissuto l’esperienza a Temptation Island come le ha dettato il cuore.

Un ringraziamento speciale

Un ringraziamento del tutto speciale è arrivato da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, ma soprattutto da quest’ultima, a Filippo Bisciglia. Gli sguardi e gli interventi del conduttore li avrebbero sempre messi a proprio agio. “Sei una persona speciale” scrive la Nazzaro. Il percorso della coppia, quindi, si è concluso nel modo migliore e lo scatto che entrambi hanno condiviso sui social tradisce ancora un feeling davvero incredibile.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono usciti rafforzati da quest’esperienza e non è un caso se entrambi si sono sentiti di ringraziare tutti dal più profondo del cuore. La coppia si è ricongiunta da più di un mese e, grazie alle consapevolezze maturate a Temptation Island, sta cercando casa insieme a Roma. Amoruso si trasferirà quanto prima e la coppia potrà finalmente iniziare a fare le cose sul serio. “Io questa donna me la sposo“ ha dichiarato l’ex calciatore.