Temptation Island, il single Carlo si sfoga “Ecco tutta la verità su Anna…”

Temptation Island si è conclusa da alcuni giorni. Tra i protagonisti più discussi sicuramente vi è Anna, fidanzata di Andrea, che ha attuato un comportamento che non si era mai visto in otto edizioni del reality. La ragazza, infatti, desidera assolutamente un figlio dal compagno e, per questo, ha pensato di farlo ingelosire molto pesantemente con il single Carlo Siano.

Ed è proprio Carlo Siano, adesso che il programma è definitivamente alle spalle, a parlare della ragazza dichiarando di essere l’unico a conoscere la verità su di lei. Ecco, quindi, che le sue parole hanno fatto il giro del web dove Anna, a dire il vero, è stata aspramente criticata. Cos’ha raccontato il giovane? Vediamolo.

Il feeling tra Anna e Carlo a Temptation Island

Tra Anna e Carlo il feeling è nato praticamente sin dall’inizio di Temptation Island. I due sono sembrati da subito affiatati. Mentre, però, tutti conoscevano la strategia di Anna (compreso il fidanzato Andrea che, nell’altro villaggio, era al corrente di tutti) il single Carlo pensava che la ragazza agisse con sincerità. L’illusione, dunque, era quella di un interesse spontaneo e non legato al raggiungimento di un obiettivo.

E così, i telespettatori che hanno seguito Temptation Island, hanno potuto assistere ad un rapporto particolare, quello tra Anna e Carlo. Da un lato, infatti, la ragazza che aveva scelto semplicemente l’uomo con cui far ingelosire e soffrire il compagno. Dall’altro, Carlo, il ragazzo single che ha dimostrato di tenere davvero ad Anna e ad un’eventuale conoscenza con lei, magari, anche al di fuori del programma. Peccato fosse solo illusione!

“Anna mi ha usato..”

Detto questo, scoprire che Anna, durante l’intero percorso a Temptation Island, si è solo servita di lui, ha deluso molto il single Carlo. Il ragazzo, finito il programma, ha parlato di quanto avvenuto svelando, a suo dire, tutta la verità sulla donna. In merito alla strategia messa in atto dalla Boschetti, Siano afferma “Non credo che questo sia il modo giusto per portare avanti una storia d’amore”.

Le parole più dure Carlo le pronuncia contro Anna. “Sono molto deluso” afferma, proseguendo “spero che le nostre strade si separino definitivamente”. Sul rapporto con la ragazza sostiene “Con Anna sono stato bene. C’era un bel dialogo e agli altri diceva che ero l’unico con cui riusciva ad aprirsi”. Il ragazzo conclude sostenendo che Anna, durante Temptation Island, è stata estremamente egoista. La donna risponderà a tutto questo?