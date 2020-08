Costanza Caracciolo in bikini dopo il parto, i fan appaiono sollevati e la ringraziano (FOTO)

Costanza Caracciolo i complimenti da parte dei fan che le dicono Grazie

Costanza Caracciolo nella giornata di ieri ha caricato la sua prima foto in bikini dopo il parto. Molte donne post parto sono state criticate dagli hater per non essere riuscite ad appropriarsi della forma fisica di sempre o semplicemente ad eliminare i chili superflui.

Lei non ha paura ed infatti ha caricato una foto attraverso la quale ha dimostrato di essere totalmente insofferente e di non essere per nulla interessato a ciò che gli altri pensano. Infatti molti dei suoi fan le hanno risposto di sentirsi meno inadeguate vedendo lei ancora in via di ripresa a seguito del parto.

4 mesi fa la donna ha messo al mondo la piccola Isabel e adesso si mette in mostra senza alcuna paura, soltanto con il desiderio di divertirsi e di lanciare un messaggio importante a tutte le donne. Respinge gli either, respinge i fanatici del gossip, respinge tuttu coloro che pensano bisognerebbe essere sempre al top, mostrandosi soltanto nella totale perfezione. Il suo post è uno dei più inaspettati, ma allo stesso tempo il più piacevole. (Continua dopo la foto)

Costanza Caracciolo, piacevole leggere il messaggio da parte di una fan che la ringrazia per aver mostrato i suoi chili in più

Costanza Caracciolo ha tirato fuori un argomento tanto delicato, la perfezione che si mostra ormai da anni sui social. Non si caricano foto se non sono perfette, non ci si mostra se non si appare in ottima forma. Sembrerebbe essere ormai questa la regola di Instagram e Facebook, non tutti però non riescono a rispettarla.

Non tutti sono in ottima forma fisica, non tutti possono aspettare di poter indossare una taglia 40 o una taglia 42, prima di mettersi in mostra. Così una fan scrive sotto la foto di Costanza e la ringrazia per averlo fatto. È bastata una sua foto con qualche chilo in più dopo la gravidanza, dono d’amore, emozione indescrivibile e fantastica, per tirarla su di morale.

Ironia e realtà, la velina appare più bella di prima, in ottima forma nonostante tutto

Molte showgirl si mostrano dopo il parto come se non lo avessero mai affrontato, come se nel loro caso la gravidanza non avesse cambiato nulla. Quella condivisa da Costanza è invece la realtà tangibile.Un altro utente nota come Costanza abbia dato la sua disponibilità ad uno scatto non in posa, ma del tutto naturale, facendosi vedere in tutta la sua bellezza dopo la prima gravidanza.

In tanti le fanno i complimenti perché addirittura la trovano ancora più bella rispetto a prima, oltre che dolce e felice. Qualcuno ironizza affermando che se il post gravidanza dovesse essere questo, forse sarebbe il caso di provare.