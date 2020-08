Cristina Parodi in vacanza a Formentera con il marito? Scoppia la polemica

Cristina Parodi è indubbiamente tra le giornaliste più note in Italia. L’ultima polemica che la vede coinvolta insieme al marito, Giorgio Gori, non riguarda la sua professione ma la sua vita privata. Stiamo parlando, in particolare, della meta scelta per le vacanze estive che è apparsa davvero inappropriata e sta generando tantissime discussioni in ambito politico.

Che c’entra Cristina Parodi con la politica? Nulla, se non fosse la moglie del sindaco di Bergamo, tra le città più martoriate dal Coronavirus negli ultimi mesi. Ha fatto specie a molti che, invece di incoraggiare l’economia nazionale trascorrendo le vacanze nel Bel Paese, i due coniugi abbiano comunque deciso di volare a Formentera. Vediamo tutti i dettagli.

Cristina Parodi, la vacanza a Formentera

Gli scatti “rubati” di Cristina Parodi e Giorgio Gori in vacanza a Formentera stanno letteralmente facendo il giro del web. Sono davvero in pochi ad essere concordi con la coppia per la scelta della meta per il relax estivo. Giorgio Gori, in qualità di sindaco di Bergamo, avrebbe dovuto, secondo l’opinione pubblica, essere il primo a dare il buon esempio e rimanere in Italia per le ferie. L’obiettivo? Aiutare a rilanciare l’economia italiana ormai al collasso.

E invece non è andata così! Cristina Parodi e il marito sono apparsi in queste foto che li ritraggono molto sereni e felici, complici e dediti a baci e carezze. Tutto troppo distante dall’orrore che si è vissuto fino a qualche mese fa a Bergamo dove le bare venivano portate via da quella fila di camion militari che rimarrà per sempre nella mente di tutti.

I fatti e la polemica politica

Cristina Parodi e il marito hanno vissuto davvero da vicino l’incubo del Coronavirus. E proprio per questo, Gori aveva più volte ribadito che, dopo il grave periodo per il Paese dovuto alla pandemia, sarebbe stato meglio trascorrere le vacanze in Italia per favorire la ripresa di un’economia che, sin da subito, ha stentato a riprendere forza.

Il discorso, evidentemente, non valeva per il primo cittadino di Bergamo e per la moglie Cristina Parodi che, come ogni anno, hanno deciso di passare le vacanze in quel di Formentera. La polemica politica impazza! Naturalmente, la palla è stata presa al balzo dagli avversari politici che non hanno risparmiato pesanti critiche alla coppia. Considerate le ambizioni politiche di Gori, la scelta di rivelerà sbagliata anche a lungo termine quando arriverà il momento di andare alle urne.