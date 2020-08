Sean Penn convolato a nozze, lei ha 32 anni meno di lui (Foto)

Sean Penn si è appena sposato per la terza volta con la giovane Leila George. A comunicarlo un’indiscrezione pubblicata sui social da un’amica della coppia mediante una foto in cui, i più, hanno riconosciuto l’anello della giovane Leila. Il matrimonio sarebbe stato celebrato in gran segreto e, proprio per questo motivo, non vi sono state notizie in merito.

La didascalia, poi, non lascia dubbi e conferma che Sean Penn ha davvero sposato la giovanissima George. Una ragazza che ha la stessa età della figlia e che è 32 anni più giovane di lui. La notizia, naturalmente, ha fatto il giro del mondo nonostante il post sia stato cancellato quasi subito. Vediamo i dettagli.

Sean Penn si è sposato per la terza volta

Negli ultimi giorni Sean Penn è convolato, per la terza volta, a nozze. Il noto attore e regista avrebbe portato all’altare la giovanissima Leila George, un’attrice di 28 anni che, quindi, ha ben 32 anni meno di lui. In pratica, adesso, la moglie è coetanea dei figli avuti da Penn dai precedenti matrimoni. Uno dei figli, infatti, ha 26 anni (Hopper) mentre la figlia (Dylan) ha anch’ella 28 anni.

Se, però, la differenza d’età potrebbe far storcere il naso ai più, per Sean Penn e Leila George non è stato così. Anzi! Tra i due pare esserci una bellissima storia d’amore che li ha portati, data l’importanza, all’ufficializzazione. Ed ecco il matrimonio arrivato un po’ a sorpresa e annunciato non dagli interessati ma da uno degli invitati al matrimonio (riservato, tra l’altro, a pochissimi intimi).

Il post misteriosamente scomparso

La notizia del terzo matrimonio di Sean Penn è giunta direttamente dai social. A darne atto è stato un post, sparito dopo pochissimi minuti dalla pubblicazione, pubblicato da una delle amiche della coppia, presente alle nozze di Penn con la George. La foto è abbastanza eloquente e mostra due mani che si intrecciano tra loro e che hanno, in comune, la fede ad indicare che si tratta di marito e moglie.

A didascalia del post uno scritto inconfutabile “Siamo così felici che Leila George e Sean Penn si siano sposati“. Ed in effetti l’anello di fidanzamento visibile nella foto è praticamente identico a quello che l’attore aveva regalato alla compagna alcuni mesi fa. Il post, a pochi minuti dalla pubblicazione, è stato rimosso. Un po’ tardi dato che la news era già stata catturata da vari screenshot che hanno fatto il giro del web.