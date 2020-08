Can Yaman ricoverato per problemi ai polmoni, c’entra il Coronavirus?

Can Yaman, l’amatissimo protagonista di Day Dreamer è stato ricorverato, nelle ultime ore, per aver accusato problematiche ai polmoni. La notizia ha fatto, naturalmente, il giro del web e dati i sintomi ha preoccupato non poco i milioni di fans che seguono il 30enne turco ogni giorno.

La preoccupazione più grande ed il primo pensiero che ha raggiunto le menti dei fans ha riguardato le possibili cause di questo malessere. E data la sintomatologia si era pensato che l’attore potesse aver contratto il Coronavirus. Poco dopo il ricovero, comunque, è arrivato il chiarimento definitivo sulle cause. Nulla a che vedere, fortunatamente, con il Covid-19. Ma allora, ci si chiede, cos’è successo? Vediamolo.

Can Yaman, il ricovero in ospedale

Can Yaman è finito in ospedale in maniera più o meno inaspettata per tutti. Non è un caso se la notizia che, da subito, ha fatto il giro dei social ha allarmato così tanto i fans. Ma cos’è accaduto di preciso? In base a quanto trapelato, l’attore si trovava sul set della nota soap Day Dreamer e aveva appena finito di girare una scena d’amore con la bella Sanem. La scena in questione è quella che tutti i fans stanno aspettando sin dal debutto della soap.

Stiamo parlando del bacio tra Can Yaman e la bella Demet. I due protagonisti stavano girando in mezzo ad un prato. Bagnati dai getti del sistema di irrigazione del prato in questione, i due protagonisti della serie che sta facendo sognare molti si sono finalmente baciati appassionatamente. Qualcosa, però, non è andata bene e l’uomo si è sentito male al punto da dover ricorrere al ricovero ospedaliero.

La diagnosi

I sintomi accusati da Can Yaman riguardavano in particolare i polmoni. Proprio a livello di questi importanti organi, l’attore accusava gravi problemi. Lo stesso Yaman ha svelato, poche ore dopo il ricovero, cos’è successo. Su Instagram, l’uomo ha scritto “Scrivi scene con delle fontane e poi ti ritrovi in ospedale”. Bagnarsi tanto sotto i getti d’acqua, quindi, è stato deleterio per il bel Can.

La diagnosi, per Can Yaman, è stata quella di una bella broncopolmonite. Ecco perché il ragazzo accusava problematiche ai polmoni, le stesse che avevano fatto temere ad un possibile contagio da Covid-19. L’attore ha tranquillizzato tutti, ha detto che basteranno pochi giorni in ospedale per tornare in forma. Adesso ci si chiede se Yaman entrerà al GF VIP come anticipato nei giorni scorsi.