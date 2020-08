Romina Power super sexy in bikini, lo scatto al mare è da urlo: una meraviglia senza età (FOTO)

Romina Power come una sirena, lo scatto in bikini è da record

Quella di Romina Power è di sicuro una bellezza senza tempo. La cantante nonostante i suoi settant’anni riesce ad incantare con il suo sguardo e i suoi seguaci continuano a perdere la testa. Pochi giorni fa, l’ex di Al Bano ha postato uno scatto su Instagram da togliere il fiato mettendo in evidenziando le sue grazie.

Un’immagine che la ritrae in tutto il suo splendore, negli anni in cui era tutto perfetto. Bella, giovane, felice e sensuale così ha deciso di stupire i suoi follower… Vediamo nei dettagli di cosa si tratta.

Lo scatto amarcord che ha fatto perdere la testa

“Quando è stata scattata questa foto?”: ha chiesto un fan, curioso di sapere a che anno risale l’immagine. Una sorta di quiz come si vede nello scatto e come si può leggere nei commenti. Di sicuro è una foto di parecchi anni fa, in cui Romina Power si è fatta ritrarre in acqua al mare, sorridente, fasciata in un bikini striminzito. Con la lunga chioma di capelli, invece, cercava di creare una sorta di flusso d’acqua. Una foto bellissima e un fisico mozzafiato che mette in evidenza tutta la sua bellezza al naturale. (Continua dopo il post)

Il matrimonio con Al Bano

Il 26 luglio scorso Romina Power ed Al Bano hanno festeggiato 50 anni di unione. Un matrimonio quello della ex coppia celebrato proprio nel paesino del Maestro che ancora oggi viene ricordato come un evento straordinario. Una celebrazione avvenuta nella chiesa di Cellino San Marco con la partecipazione di Vip e sopratutto degli abitanti del paese.

Per l’occasione, per celebrare la ricorrenza, Romina Power ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha ripercorso la sua lunga carriera e ha ovviamente parlato del suo sempre chiacchieratissimo rapporto con Al Bano. A tal proposito l’artista italoamericana ha risposto: “Probabilmente se non ci fossimo innamorati, non avremmo scritto brani e cantato insieme. Non avevamo programmato nulla”.

A lasciare stupiti i lettori una curiosità. Romina Power ha dichiarato che le ha sempre dato fastidio che la gente rimuovesse il mio cognome. Quando un conduttore annunciava Al Bano e Romina lei ha sempre precisato “Power” sottolineando la sua persona