Nicola Vivarelli, cambio di donne per Sirius: torno a settembre ma non per Gemma!

Sirius e Gemma Galgani si sono detti addio

Dal web circolano strane voci sul futuro di Gemma e Sirius. Secondo alcune indiscrezioni Nicola Vivarelli sarebbe pronto a ritornare a settembre e non per la Galgani. Da settimane ormai si è capito che la loro conoscenza è terminata (a causa della torinese) e pare che il 26enne sarebbe pronto a tornare a Uomini e donne per una nuova dama.

La notizia ovviamente ha scatenato i fan di Gemma ma nello stesso tempo ha anche incuriosito gli appassionati del programma felice di rivedere l’ufficiale di marina.

Nicola Vivarelli: “con Gemma è tempo perso”

L’indiscrezione su Sirius arriva direttamente da Deinera Marzano. La fashion Blogger ha postato una nuova segnalazione sul suo profilo Instagram inerente alla coppia Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Nel dettaglio ha gettato nuove ombre su quanto sia accaduto in studio tra i due. L’influencer sempre pronta a lanciare scoop bollenti, ha riportato in diretta un messaggio ricevuto da una fan che ha lasciato tutti senza parole..

La persona in questione avrebbe avuto un incontro con Nicola e dopo una foto insieme ecco cosa ha detto: Ho incontrato Sirius, ci siamo fatti una foto insieme e ovviamente gli ho chiesto di Gemma. Lui subito mi ha risposto che è tempo perso…

Nelle ultime settimane si è parlato molto della rottura tra Gemma Galgani e Sirius. Persone molto vicine alla dama parlano di una rottura partita proprio da lei, attraverso una telefonata. Nicola Vivarelli, in una delle sue ultime dirette, ha confermato la crisi affermando che avrebbe avuto molto piacere nell’avere Gemma accanto il questi mesi ma purtroppo non è stato possibile. Perchè?

L’ufficiale di Marina pronto a nuova conoscenza nel programma

La follower di Deinaera Marzano, dopo aver incontrato Nicola Vivarelli, ha anche lanciato una piccola anticipazione sul programma. Nell’attesa dell’inizio di uomini e donne a settembre, Nicola Vivarelli sembra avere già le idee ben chiare.

A quanto pare Sirius per la prossima stagione televisiva sarà in studio se qualche corteggiatrice si farà avanti. Ovviamente sono usciti già i primi rumors e tra i nomi più gettoni è ricomparso quello di Valentina Autiero. La dama si era fatta avanti già nei mesi precedenti ma l’ufficiale di marina aveva preferito dare un’esclusiva a Gemma. Cosa succederà adesso? Per scoprirlo non ci resta altro che attendere…