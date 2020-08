Temptation Island, svelate le prime due coppie dell’edizione di Alessia Marcuzzi

L’ultima edizione di Temptation Island si è conclusa da pochissimo che già si parla della prossima che verrà condotta, a breve, da Alessia Marcuzzi. Mediaset, visti i risultati eccellenti dell’edizione appena conclusasi, nonostante le restrizioni da Coronavirus, ha deciso che a settembre sarà trasmessa la nuova edizione (sempre in piena sicurezza).

Nuove coppie, quindi, sbarcheranno a Temptation Island e metteranno alla prova il proprio amore con 21 giorni di separazione. Fidanzate e fidanzati vivranno in due villaggi separati insieme ai single e alle single e dovranno dimostrare che il loro sentimento è così forte da resistere alle tentazioni. A poco più di un mese dal debutto è iniziato il toto nomi per le coppie partecipanti. Due di queste sembrano essere quasi ufficiali. Di chi si tratta?

Temptation Island, arrivano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

A Temptation Island parrebbe quasi certa la presenza di una delle coppie più discusse degli ultimi mesi. Stiamo parlando di Cecilia Rodriguez e di Ignazio Moser. I due che, recentemente, hanno dichiarato di voler allargare la famiglia e desiderare un bambino, avrebbero deciso di buttarsi nella mischia e provare a tutti, ma a loro stessi in primis, che il loro amore è davvero indistruttibile.

Né Cecilia Rodriguez né Ignazio Moser hanno ancora dato una conferma alla partecipazione all’ormai imminente Temptation Island. Nelle prossime settimane, di certo, ne sapremo di più! Si vocifera già, comunque, che se la coppia dovesse decidere, anche all’ultimo minuto, di declinare l’invito a partecipare potrebbe essere il fratello Jeremias insieme alla fidanzata Deborah Togni.

Direttamente da Uomini e Donne

La seconda coppia che pare essere tra le più acreditate per la partecipazione a Temptation Island è quella formata da Giulio Raselli e Giulia D’Urso, la ragazza scelta negli studi di Uomini e Donne. La relazione tra i due sembra andare molto bene e a dichiararlo sarebbe stato lo stesso Giulio in una recente intervista a “Il Giornale”. Le sue parole non sono state riservate solo alla vita di coppia con Giulia.

Al giornalista che gli ha chiesto cosa pensasse di un’eventuale partecipazione a Temptation Island, Giulio Raselli ha risposto un po’ dubbioso. Da un lato, infatti, la possibilità di partecipare lo intriga molto, dall’altro esiste sempre una grandissima paura che la sua storia d’amore non riesca a sopravvivere alla prova. Cosa decideranno di fare i due ex protagonisti di Uomini e Donne? C’è chi è pronto a scommettere che ci saranno! Si vedrà!