Barbara D’Urso irriconoscibile, fan stupiti dal nuovo look: sembri un’altra!!! (FOTO)

La D’Urso in vacanza tutta al naturale su Instagram

Come tanti suoi colleghi anche Barbara D’Urso continua le sue vacanze. A 63 anni, l’amatissima conduttrice televisiva può vantare un fisico da urlo, tonico e in perfetta forma.

Nelle ultime settimane, si è immortalata in meravigliose spiagge mettendo in evidenza proprio la sua bellezza. In questi giorni, però, ha approfittato del suo popolare profilo Instagram per mostrare ai suoi follower il suo nuovo look.

Barbara D’Urso sorprende con un look tutto nuovo

Barbara D’Urso di certo non ha nulla da invidiare nemmeno ad una ragazzina. La conduttrice Mediaset, nell’attesa di tornare in onda a Settembre, si sta godendo le sue meritate vacanze e tra uno scatto e l’altro ha mostrato il suo nuovo look. Si tratta di un taglio di capelli più corto rispetto a quello che la conduttrice è abituata a portare.

Un look sbarazzino che dona veramente molto alla sua persona. Nello stesso scatto, però, la D’Urso ha deciso anche di mostrarsi quanto più naturale possibile. Un dettaglio molto particolare che non è passato inosservato ai fan, si è lasciata immortalare senza un filo di make up… (Continua dopo il post)

Il commento dei fan

Come ogni suo scatto, anche questo ha ottenuto una marea di like e commenti. Il nuovo look sfoggiato da Barbara D’Urso ha suscitato l’attenzione dei fan. In tantissimi hanno apprezzato il nuovo taglio di capelli della presentatrice. Infatti, la maggior parte di essi sono ovviamente stati positivi.

«Se posso permettermi Barbara con questo trucco effetto naturale a mio modesto parere stai molto meglio», ha scritto uno dei follower. «Barbara sei più bella senza trucco», ha postato un altro, invitando la donna a fare meno uso di make-up, vista la sua bellezza. Qualcuno l’ha addirittura paragonata alla splendida Sofia Loren evidenziando le rare bellezze del sud.

Ovviamente però non sono mancate nemmeno le critiche. Chi segue la D’Urso sui social sa quanto spesso è soggetta ad insulti e cattiverie. Molti pensano che sia rifatta e che di naturale ci sia ben poco. Tali allusioni, ogni giorno la vedono costretta a subire delle vere e proprie insinuazioni di cattivo gusto, a volte anche volgari. Barbara, però, sa difendersi benissimo e di certo non si sofferma su queste persone…