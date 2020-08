Cristina Incorvaia replica a Tara Gabrieletto: ‘Sei tu che potresti essere querelata visto che…’

L’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha deciso di replicare a Tara, dopo che quest’ultima ha minacciato azioni legali nei suoi confronti

Uomini e Donne: è scontro tra Cristina Incorvaia e Tara Gabrieletto

Tara Gabrieletto è tornata al centro del gossip negli ultimi mesi per la crisi con il marito Cristian Gallella. Entrambi avevano scelto da tempo di non apparire sui social per quanto riguarda la loro relazione, ma Cristian in un video pubblico ha poi confermato la separazione (i motivi rimarranno privati).

Dopo questo Cristina Incorvaia è intervenuta sulla questione. A sorpresa, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne, ed ex fidanzata di David, ha dichiarato che tanti anni fa ha avuto una relazione con Cristian e conoscendolo, non ha mai visto in lui e Tara una coppia solida.

Tanto è bastato per far andare su tutte le furie Tara. Nonostante non ne parli sui social, è molto attiva nel difendere il suo matrimonio, anche se è finito e lei stessa aveva lanciato delle frasi molto dure nei confronti di Cristian. Ad ogni modo, ecco qui di seguito nell’articolo che cosa è successo.

Cristina e Tara: querele in vista

Cristina ha fatto sapere pubblicamente che Tara l’ha chiamata dopo quelle dichiarazioni, molto arrabbiata, per dirle che nessuno deve permettersi di mettere bocca sulla sua storia e sul suo matrimonio. La dama ha replicato dicendo che sono personaggi pubblici e le è stata fatta solo una domanda alla quale ha risposto. Dopo di che, Tara ha avuto uno sfogo sui social.

L’ex corteggiatrice ha detto che non vuole più considerare certe persone, che fanno ridere perchè non riuscendo a brillare di luce propria devono parlare degli altri. Ad ogni modo il suo avvocato avrà molte cose da fare nelle prossime settimane così “forse a queste persone passerà la voglia di parlare di lei e Cristian“. Ma Cristina ha nuovamente replicato a queste Instagram Stories.

L’ex dama del trono over ha detto che è stata chiamata da Tara, le ha scritto e l’ha disturbata privatamente, l’ha offesa soltanto perchè ha risposto ad una domanda in modo anche garbato. “Sei tu che potresti essere querelata visto che mi offendi e mi disturbi. Ci hai mangiato per anni su queste cose e stai continuando a farlo. Poi continui a dire “io e mio marito”, ma allora esiste questa separazione?“, ha scritto Cristina prima di chiedere di non essere più offesa. Che cosa ne pensate?