Le due protagoniste della sesta edizione di Temptation Island hanno avuto uno scontro sui social. Ecco che cosa si sono dette

Temptation Island: è scontro tra Cristina Incorvaia e Jessica Battistello

Cristina Incorvaia e Jessica Battistello hanno partecipato alla sesta edizione di Temptation Island l’anno scorso. Entrambe erano fidanzate, Cristina con David e Jessica con Andrea Filomena. Entrambe sono uscite prima dello scadere dei 21 giorni canonici perchè i fidanzati hanno chiesto il falò di confronto anticipato. Cristina aveva instaurato una bella amicizia con Sammy Hassan, David le ha chiesto di uscire insieme. Così è stato, ma poco dopo si sono lasciati.

Jessica, invece, si è avvicinata molto al tentatore Alessandro Zarino, ha lasciato il suo fidanzato Andrea ed è uscita dal programma mano nella mano con lui. Tuttavia, dopo qualche settimana si è pentita di quella decisione e poi, con fatica, è riuscita a tornare con Andrea. Dopo il programma pare che tra Jessica e Cristina non ci sia stato un buon rapporto, mentre Jessica e le altre fidanzate hanno continuato la loro amicizia e ancora oggi si vedono e trascorrono giorni insieme.

Ma come mai Cristina e Jessica hanno litigato? Ebbene, per la separazione di Tara Gabrieletto e Cristian Gallella. Cristina è intervenuta sulla questione, raccontando di aver avuto una relazione con l’ex tronista tanti anni fa, una storia che per lei è stata importante e con Tara non l’ha mai visto bene. Jessica ha risposto attaccandola duramente. Ecco qui di seguito nell’articolo i dettagli.

Jessica contro Cristina

Il sito di gossip IsaeChia.it aveva pubblicato nei giorni scorsi un articolo che parlava appunto dello scontro avvenuto tra Cristina e Tara a causa delle dichiarazioni di Cristina. Jessica a quel punto ha commentato sotto il post di Instagram scrivendo che sperava tanto che Tara non considerasse Cristina perchè quest’ultima stava facendo solamente dei “giochetti” per far parlare di lei e non aspettava altro.

Immediata è arrivata la replica di Cristina, la quale ha detto di non essere affatto stupita che il suo pensiero su di lei sia negativo perchè “chi va con lo zoppo impara a zoppicare“. Poi ha invitato Jessica a farsi un esame di coscienza e a valutare se è davvero nella posizione di giudicare e criticare senza motivo.

Per ora lo scontro pubblico si è concluso in questo modo. Dalle parole di Cristina è ovvio che abbia anche preso in causa altre persone. Ma che cosa sarà successo per farle parlare in questo modo? Che cosa ne pensate?