Nadia Toffa ‘Mi disse che era incinta’. Le ultime parole della Iena alla madre

Tra pochi giorni si celebrerà il primo anniversario di morte di Nadia Toffa. La giornalista purtroppo è scomparsa il 13 agosto 2019, lasciando la sua famiglia in mare di dolore. Nonostante la sua forza e il proprio coraggio non è riuscita a superare la malattia, spegnendosi tra le braccia di sua madre.

Una scomparsa che ha segnato e sconvolto tutti, compresi tutti i suoi fan che l’hanno sempre seguita, ammirata e sostenuta. Da quanto aveva scoperto di essere malata, Nadia ha combattuto con tutta la sua forza. A distanza di tempo, sono state svelate le sue ultime parole che hanno rabbrividito mamma Margherita e non solo…

Le ultime parole di Nadia Toffa

A pochi giorni dal primo anniversario della sua scomparsa, è emerso un dettaglio molto intimo dei suoi ultimi giorni di vita. Nadia Toffa ha fatto una rivelazione scioccante, che ha stravolto la sua famiglia. A raccontare questa vicenda proprio sua madre Margherita in televisione qualche tempo fa. Nessuno si sarebbe mai immaginato di sentirle dire una frase così forte e così importante, quasi come se fosse una previsione che in seguito ha lasciato di stucco.

La previsione de La Iena

Nadia Toffa, poco prima di morire, ha detto a sua madre che la sorella Silvia era in attesa di una femminuccia. In quel periodo sapevano solo che la donna stava provando ad avere una terza gravidanza senza riuscirci ma a quanto pare era già in attesa.

La confessione de La Iena poco prima di andarsene ha scioccato davvero tutti compresa la madre. Nemmeno Silvia all’epoca sapeva di aspettare un bambino. La cosa che più ha stupito e che il sesso si è rivelato davvero una quello di una bambina. La piccola si chiama Alba Nadia e la nascitura è stata la loro grande salvezza.

Nadia Toffa e la sua sensibilità speciale

La madre ha spiegato questa previsione sottolineando di aver sentito dire che chi soffre della stessa malattia di Nadia sviluppa una sensibilità particolare. Questo sarebbe il vero motivo per cui la stessa Toffa aveva percepito già alcune cose che la famiglia non sapeva.

Tale rivelazione ha cambiato in gran lunga la visione della vita della sua famiglia. Dopo pochi giorni Nadia Toffa è scomparsa, più precisamente il 13 Agosto 2019, ma ancora oggi tutti la ricordano per il suo sorriso e il uso coraggio.