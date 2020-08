Uomini e Donne, Paola Frizziero all’ottavo mese di gravidanza: la foto con il pancione

L’ex corteggiatrice e tronista è vicina al parto. Ecco la prima foto con il pancione di Paola

Uomini e Donne: Paola Frizziero presto mamma

Abbiamo conosciuto Paola Frizziero ai tempi d’oro di Uomini e Donne, vi ricordate? Lei ha corteggiato Salvatore Angelucci e ha fatto di tutto per lui. Lui l’ha scelta, anche se il percorso non è stato affatto facile. Lei era molto gelosa dell’amicizia di Salvatore con Karina Cascella, con la quale, a quei tempi opinionista del programma, aveva sempre dei furiosi litigi.

La storia tra Salvatore e Paola non è andata avanti molto lontano dalle telecamere. Solo di recente Paola ne ha parlato pubblicamente dicendo di aver idealizzato molto Salvatore e poi di non essersi trovata bene in una convivenza con lui. Paola ha poi fatto la tronista, ma quel percorso non si è concluso bene.

Dopo aver deciso di rimanere lontana dal mondo della tv, dopo un periodo difficile in cui ha perso il padre, dopo molte domande e molte indecisioni, l’ex corteggiatrice ha deciso di dare una possibilità a Francesco, che la corteggiava da tempo. Sono stati fidanzati quattro anni e poi hanno deciso di sposarsi nell’aprile del 2019. Adesso stanno aspettando un bambino.

La foto con il pancione

Paola ha ammesso che dopo la scomparsa del padre, malato di SLA, ha chiesto molte cose a Dio per cercare di capire il senso della sua vita. Se da un lato era più fredda, dall’altro ha trovato nuove consapevolezze e la facoltà di prendere decisioni importanti. Con Francesco all’inizio era molto difficile per lei, ma lui non ha mollato, e adesso sono felici insieme.

Stanno aspettando un maschietto che hanno deciso di chiamare Gennaro Maria e ad oggi Paola è all’ottavo mese di gravidanza. Questo significa che manca molto poco al giorno del parto. Ovviamente, lei e il marito non si sono mai mostrati sui social in questi mesi mantenendo la decisione di non voler apparire pubblicamente. Tuttavia, da una fanpage è apparsa una foto di lei con il pancione che ha reso felici molti suoi fan. (Continua dopo la foto)

La famiglia allargata di Salvatore Angelucci

Dopo la convivenza con Paola, Salvatore Angelucci ha iniziato una relazione con Karina Cascella dalla quale ha avuto una bambina, la piccola Ginevra. Tuttavia, dopo qualche anno anche loro hanno deciso di lasciarsi, ma i rapporti sono ottimi. Infatti, spesso sono tutti insieme: Salvatore con la nuova compagna, Karina con il nuovo compagno.