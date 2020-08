Coppia condivide il letto con un maialino e un bulldog: la storia in un video

Maddie Johnson e il suo compagno Stephen hanno adottato un bizzarro animale domestico, ovvero un maiale nel 2017. Ora la coppia condivide il letto con un maialino e un bulldog, e sente l’animale parte della famiglia.

Coppia condivide il letto con un maialino: Pickles russa come un umano

Oltre il fatto che la coppia condivide il letto con un maialino, Maddie Johnson racconta che quasi tutte le mattina si sveglia bruscamente per il rumore del russare. E a tirare su l’aria non è certo il suo partner Stephen, ma il suo maiale da compagnia. Non solo l’amante degli animali condivide il suo letto a San Francisco, in California, negli Stati Uniti, con la sua metà, ma si rannicchiano entra,bi per fare spazio al bulldog Dill e al miaialino Pickles.

La coppia ha spiegato di aver salvato Pickles nel febbraio 2017 da una inondazione improvvisa a qualche km di distanza dalla loro abitazione. Il suo arrivo in famiglia ha completamente cambiato la vita di Maddie e Stephen, ma anche quella dil loro cane Dill, do cui ormai Pickles è il migliore amico.

Le dichiarazioni di Maddie

La creatrice di contenuti video Maddie, 27 anni, ha dichiarato: “Li porto in spiaggia e Pickles ama andare incontro alla marea mentre Dill guarda nervosamente. Poi il maialino va verso il cane e lo coi volge nel bagno a mare. Spesso funziona anche al contrario, con Dill che cerca Pickles. Se un altro cane si avvicina e sfida Pickles, Dill si mette tra loro e mantiene la sua posizione. Pickles è come il suo fratellone e se vuoi andare d’accordo con Dill, devi accettare suo fratello.

Maddie rimase stupita quando Stephen accettò la sua richiesta di adottare Pickles. Il mailaino ha dimostrato sin da subito di essere l’animale domestico ideale, poiché istintivamente faceva i suoi bisogni solo nel loro cortile e non sporcava. Maddie è cresciuta in campagna e le è sempre piaciuta l’idea di avere il suo maiale domestico. Da bambina ha scoperto che fossero animali intelligenti e quanta personalità avevano. Per questo ne ha sempre provato ammirazione.

Come ha trovato Pickles?

Una notte stava scorrendo su Facebook quando ha visto un appello da una fattoria colpita da inondazioni improvvise che non aveva i soldi per ricostruire dopo tutto il danno. Avevano circa una dozzina di animali da allevamento che avevano bisogno di essere ricomposti. Nel momento in cui ha telefonato, le hanno detto che era rimasto solo un maialino. A quel punto chiese a Stephen se potessero adottarlo e il giovane ha detto sì. Da allora la loro vita è una continua avventura, sempre piena di armonia e felicità.