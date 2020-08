DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni mercoledì 5 agosto: Emre delude Layla

Quarantunesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. La soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Purtroppo tra qualche giorno lo sceneggiato si fermerà per una settimana a causa dello stop di Ferragosto. Nel frattempo continuano gli ascolti a top con punte del 23% di share.

Le anticipazioni della prossima puntata rivelano che Sanem chiederà a Melehat di truccare male le modelle russe e di conseguenze loro andranno via. Leyla scoprirà che Emre si è servita di lei per concludere un’affare losco, mentre Aylin vuole screditare la Aydin agli occhi di Can.

Il piano di Sanem

Le anticipazioni del 41esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda mercoledì 5 agosto 2020, svelano che Sanem sarà ancora impegnata lo spot pubblicitario nel suo quartiere natio. La Aydin oltre ad essere attrice farà anche da regista. Dopo aver scelto i vari vestiti per lo spot, la giovane aspirante scrittrice farà capire di avere paura di un confronto con le modelle scelte. Infatti queste ultime si riveleranno essere delle ragazze russe abbastanza belle ed affascinanti.

La sorella più piccola di Layla avrà l’appoggio e la complicità della truccatrice Melahat, per rendere improponibili le giovani facendole fare delle brutte acconciature. A quel punto Deren, Ayhan e Aylin, non avranno altra scelta oltre a quella di recitare al posto delle modelle. Infatti queste ultime furiose per il trattamento riservato scapperanno via dall’agenzia dei Divit. Nel frattempo Nihat e Mevkibe controlleranno ogni mossa della figlia, e le consiglieranno di allontanarsi dal fotografo, dicendole di averlo visto divertirsi con le modelle russe.

Leyla delusa da Emre, Aylin trama

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che subito dopo Leyla sarà felice e soddisfatta, quando Emre le farà sapere di essere in dirittura d’arrivo per avere come suo cliente la YRT Holding. La ragazza sarà convinta che molto presto possa esserci una svolta tra lei e il fratello di Can, ma purtroppo si sbaglierà. Nello specifico, il secondogenito di Aziz inviterà la dipendente a pranzare con lui in un ristorante molto elegante.

Ma poi la segretaria della Fikri Harika si renderà conto che il suo datore di lavoro si è servito della sua presenza per stringere un losco affare con un cliente molto importante. Nel dettaglio, Emre farà avere a quell’uomo una busta con dei soldi per firmare una trattativa per la sua azienda. Nel frattempo Aylin, con un piano perfido, proverà a tutti costi a screditare Sanem agli occhi del Divit.