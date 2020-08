Romina Power non si nasconde più, addio Al Bano: dedica d’amore al suo nuovo fidanzato (FOTO)

Romina di nuovo innamorata dopo l’addio ad Al Bano?

Romina Power ha davvero un nuovo fidanzato? A quanto pare sembrerebbe proprio di si. L’ultimo indizio sull’ipotetica presenza di un nuovo amore nella sua vita è dato da un post sui social.

Quando è finita l’emergenza per il covid 19, la ex moglie di Al Bano è stata avvistata fuori ad un ristorante mentre baciava un uomo. L’identità della persona per ora resta ancora un mistero ma tanti sono i curiosi. Tutti vogliono sapere a tutti i costi chi è l’uomo misterioso che ha conquistato il cuore della cantante. Vediamo insieme di chi si tratta…

Un nuovo amore nella vita di Romina Power

Dopo la fine del matrimonio con Al Bano, Romina Power non era mai stata beccata accanto ad un altro uomo. Vicini a lei i suoi affetti più cari i figli e i propri collaboratori. L’ultima dedica della cantante sui social, però, fa intendere senza ombra di dubbia che la donna è innamorata.

Le parole condivise su Instagram sono le seguenti: “L’amore è l’unica realtà e non è solo un mero sentimento, è la verità ultima che risiede nel cuore della creazione”. La vita sentimentale dell’artista è rimasta per molto tempo all’oscuro di tutti, anche se molti giornali hanno parlato di un ritorno di fiamma con Carrisi. Chi pensava che in questi anni, Romina fosse rimasta single, a quanto pare si sbagliata, forse ha solo tenuto nascosto il suo amore. (Continua dopo il post)

Mara Venier conoscerebbe l’uomo misterioso

A lanciare una piccola indiscrezione qualche mese fa su Romina Power e la presenza di un uomo è stata proprio Mara Venier. In diretta tv, durante una puntata di Domenica In, la presentatrice lasciò intendere ai fan che l’astista avesse un fidanzato ma che non poteva dare nessuna esclusiva.

Le due che sono amiche da molto tempo, si saranno confidate e forse Mara ha voluto spronare l’amica ad uscire allo scoperto. Infatti ha pronunciato queste parole:”Tu fai la santarellina, ma se io parlo domani sei su tutti i giornali”. In questo modo la conduttrice ha lanciato un vero e proprio sassolino e chissà se Romina un giorno accetterà di parlare.

Infondo tutti hanno sempre sperato che Romina Power tornasse tra le braccia del suo ex ma Al Bano. Purtroppo, visto il ritorno del cantante con Loredana Lecciso i fan della coppia dovranno rassegnarsi ed essere felici per le loro scelte.