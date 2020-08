La vita in diretta estate chiude prima: l’annuncio di Marcello Masi e Andrea Delogu

La vita in diretta estate ridotta: ecco il motivo

Inizia una nuova settimana di programmazione per La vita in diretta estate. Ma la puntata in onda lunedì 3 agosto 2020 va in onda con un orario ridotto rispetto agli altri giorni. Infatti, lo storico contenitore condotto da Marcello Masi e Andrea Delogu chiuderà i battenti intorno alle 18:15 piuttosto che alle 18:45. Il motivo di questo cambio è dovuto ad una diretta speciale dedicata dell’inaugurazione del nuovo ponte di Genova.

Dopo due anni da quel terribile crollo del 14 agosto 2018 che causò la morte di decine di persone,da poco è stato terminato il nuovo viadotto. Di conseguenza, il live dal capoluogo ligure causerà la riduzione del programma pomeridiano della prima rete. I due padroni di casa faranno compagnia al pubblico da casa per circa un’ora e mezza invece che per due. Andiamo a vedere nel dettaglio la nuova programmazione.

L’inaugurazione del nuovo ponte di Genova: diretta su Rai Uno

Nello specifico, il live dell’inaugurazione del nuovo ponte di Genova che ha sostituito il Morandi, parte alle 18.15 su Rai Uno andando avanti fino al TG1 delle 20.00. Quindi questo evento causa la riduzione di programmazione della puntata de La vita in diretta di lunedì 3 agosto 2020.

Mentre l’orario di inizio rimane pressoché invariato. I due padroni di casa dello storico rotocalco di Rai Uno, Marcello Masi e Andrea Delogu li troveremo sempre davanti alle telecamere a partire dalle 16.50 circa. Inoltre ci sarà anche lo stop di Reazione a Catena, il game show del preserale condotto da Marco Liorni.

Ultimo mese de La vita in diretta estate: a settembre torna Alberto Matano

E’ appena iniziato l’ultimo mese di programmazione de La vita in diretta estate con la conduzione in coppia. Nello specifico i padroni di casa Andrea Delogu e Marcello Masi chiuderanno la stagione il prossimo 4 settembre 2020. Il lunedì successivo, ovvero il 7, alla conduzione del rotocalco di cronaca e spettacolo tornerà il giornalista Alberto Matano, che al momento si trova in vacanza nella sua amata Calabria.

Stavolta però,quest’ultimo non verrà affiancato dall’ormai ex collega Lorella Cuccarini. Quindi, dopo anni di doppia conduzione, il programma della prima rete sarà di nuovo nelle mani di un solo professionista, come avveniva fino a dieci anni fa con Michele Cucuzza e Lamberto Sposini.