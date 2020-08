Wanda Nara non va in vacanza, ha in casa una piscina da campioni (FOTO)

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno trovato la soluzione per trascorrere l’estate in tranquillità

Wanda Nara è Wanda Nara e non si smentisce mai, la sua casa ha davvero di tutto, non le manca nulla, nemmeno la piscina mega, dove le sue piccole potranno imparare a galleggiare e i grandi potranno dedicarsi a bellissime nuotate per rilassarsi e mantenersi in forma. A lei ed al marito Mauro Icardi andare in vacanza non serve proprio, perché a loro non manca nulla.

Villa extra lusso,prato, piscina e chi più ne ha più ne metta. Almeno per adesso la coppia di lusso si trova a Parigi, non sappiamo se successivamente decideranno di andare altrove, ma in questo periodo, sembrano aver deciso di rimanere tranquilli e sereni, evitando di viaggiare ed incontrare altra gente.

Dai tempi dell’epidemia, quindi dalle dirette del Grande Fratello alle quali la signora Icardi non ha partecipato, ad oggi, le cose non sono cambiate. La coppia, in particolare Mauro ha paura ecco perché preferisce godersi la famiglia in casa e tutelare le persone che ama. La scelta delle vacanze in casa non è affatto discutibile. (Continua dopo la foto)

Wanda Nara si mostra in tutta la sua bellezza, assolutamente fiera del suo aspetto fisico

Wanda Nara indossa un costume davvero fantastico e si fa vedere in un video mentre si tuffa e nuota in piscina, all’interno della loro nuova casa. I due condividono un po’ tutto con i follower, non poteva mancare questo dettaglio da fare invidia. I follower non hanno potuto fare a meno di notare che la quarantena per lei non è stata una vera quarantena, ne è uscita ancora più bella di prima. Forse è stata l’unica al mondo.

Come loro anche Ronaldo e Georgina, una villa da sogno con piscina

Hanno pensato a tutto lei ed il marito, in modo da poter godere dell’estate a pieno, senza rischiare di perdere nulla, nessun attimo delle vacanze ideali. Sono sempre stati abituati a viaggiare, quest’anno le cose sono andate diversamente ma in qualche modo si sono attrezzati.

Stessa cosa anche per Cristiano Ronaldo e Georgina, che hanno pensato a tutto e che hanno scelto di rimanere in casa. Chiacchiere e gossip non mancano sui social, tanta invidia nei loro confronti. Molti si sono lanciati in agguerrite accuse, tanti soldi guadagnati non lavorando e poi spesi così. Ma nessuno dei due ha risposto. Come sempre d’altronde, lasciano correre e danno poca importanza a ciò che per loro non ne merita.