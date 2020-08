Uomini e Donne: Alessandro Zarino e Francesca Brambilla escono allo scoperto, la foto del bacio

L’ex tronista non si nasconde più e si lascia andare ad effusioni pubbliche con la sua nuova fidanzata. Ecco tutti i dettagli

Alessandro Zarino e Francesca Brambilla: è nato un nuovo amore

Sicuramente non avrete dimenticato il percorso televisivo di Alessandro Zarino. Lui ha partecipato a Temptation Island l’anno scorso come tentatore e in quell’occasione si è avvicinato molto a Jessica Battistello. La complicità tra i due ha portato Jessica a lasciare il suo fidanzato Andrea e ad uscire dal programma mano nella mano con Alessandro. Tuttavia, qualche settimana dopo la frequentazione è finita, lei è tornata con Andrea, mentre Alessandro ha accettato di fare il tronista a Uomini e Donne.

Lì è stato travolto dalle critiche perchè in realtà nel suo percorso ha conosciuto solamente Veronica Burchielli ma non era pronto a sceglierla. Lei se ne è andata, ha fatto la tronista per tre settimane su invito di Maria De Filippi, poi è tornata da Alessandro. I due hanno vissuto una storia d’amore di qualche mese prima di rendersi conto che non funzionava.

Ebbene, da qualche giorno si parlava di una nuova relazione di Alessandro con Francesca Brambilla, prima negata e poi affrontata nel dettaglio. Adesso la coppia non ha più problemi a mostrarsi. Ecco qui di seguito nell’articolo tutti i dettagli.

Alessandro e Francesca si baciano al mare

Dopo lo scoop di una relazione tra Alessandro e Francesca, l’ex tronista si era affrettato a negare un fidanzamento, ma senza proferire parola su una frequentazione. Poi, Francesca ha deciso di parlare del suo nuovo amore dicendo che non si conoscevano ma è stato un colpo di fulmine.

Francesca Brambilla (classe 1992) è la nota Bona Sorte di Avanti un altro!, ma prima ha partecipato a vari concorsi di bellezza e trasmissioni sportive. Ha fatto molto parlare di sè per le sue storie d’amore. Ha avuto una relazione con Guè Pequeno, poi con Stefano Laudoni (ex fidanzato di Valentina Vignali), prima ancora con l’attuale compagno di Karina Cascella, Max Colombo.

Adesso, tuttavia, ha voltato pagina in amore con Alessandro e i due non si nascondono più. Sempre restii a mostrarsi sui social, non hanno problemi a farsi vedere, invece, in pubblico. Dai profili Instagram era evidente che stessero trascorrendo le vacanze in Puglia e, infatti, è arrivata la conferma. Il sito Giornalettismo ha pubblicato la foto del bacio. Inoltre, una lettrice di IsaeChia.it ha fatto sapere di averli avuti proprio vicino ad Alberobello in atteggiamenti intimi da vera coppia.