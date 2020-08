Kate Middleton e il Princiipe William la terribile verità: “Se lui morisse prima…”

Kate Middleton potrebbe non diventare Regina

Prima o poi Kate Middleton diventerà la Regina d’Inghilterra. Ovviamente i fan di quest’ultima sperano che quel momento arrivi il più presto possibile. La moglie del Principe William e madre di tre figli, però, a quanto pare dovrà attendere ancora un bel po’. Addirittura un’indiscrezione dice che ciò potrebbe anche non accadere mai.

Per quale ragione? Sembrerebbe che il futuro della duchessa di Cambridge sia molto incerto, e ora sarebbe apparsa anche una clausola su cosa le accadrebbe in caso di decesso del consorte. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti i dettagli.

Spuntano alcuni dubbi sul futuro della Duchessa Middeleton

Sicuramente in un futuro prossimo William diventerà re d’Inghilterra. Ma la moglie Kate Middleton sarà altrettanto regina? In tanti non sono a conoscenza che la consorte del principe inglese non sarà automaticamente regina, né prenderà il titolo di Regina Catherine. Nel magazine L’Express.Uk sono riportare le dichiarazioni le parole dell’esperto in Costituzione, Iain MacMarthanne.

Quest’ultimo, infatti, ha confessato: “C’è un malinteso comune sul fatto che Kate diventerà la Regina Catherine quando William salirà al trono“. Di conseguenza quando il Duca di Cambridge salirà al trono, assumerà per legge il titolo di ‘Regina consorte’, e verrà chiamata ‘Regina Catherine’ solo dopo il suo decesso. E se facendo corna William morisse per primo, cosa accadrebbe?

Le possibili soluzioni espresse da Iain MacMarthanne

Facendo un tuffo nel passato è possibile vedere che molti Re sono morti prima delle loro mogli. Cosa accadrebbe a Kate Middleton se William dovesse passare a miglior vita prima di lei? A parlarne è stato l’esperto reale Iain MacMarthanne. Quest’ultimo, infatti, attraverso L’Express.Uk ha reso note delle possibili soluzioni.

Eccole: “Se William muore prima di Kate, lei può scegliere tra tre opzioni: essere chiamata “Regina Catherine”, come nel caso della Regina Mary, moglie di Giorgio V; essere chiamata la “Regina Vedova“, anche se è un titolo arcaico e mai realmente usato, o essere chiamata “Regina Catherine, la Regina Madre, come nel caso della madre di Elisabetta II. Mentre, se al contrario Kate muore prima di William, viene in seguito denominata “Queen Catherine”. Questo la distingue da una moglie successiva che William potrebbe prendere in seguito e che diventerebbe semplicemente “Regina”.