Gemma Galgani sparita dai social network: è in compagnia di una vecchia conoscenza

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si sarebbero lasciati

Lo scorso maggio Gemma Galgani e Nicola Vivarelli avevano deciso di lasciare insieme Uomini e Donne e iniziare una frequentazione lontano dalle telecamere del dating show di Maria De Filippi. Dopo dieci anni di permanenza al Trono over sembrava che la dama torinese finalmente avesse trovato la persona giusto.

Nonostante la loro enorme differenza d’età, i due sembravano decisi nel continuare la conoscenza e magari andare oltre. Ma a quanto pare la direttrice di sala del teatro Colosseo di Torino la ritroveremo a settembre perché col 26enne sembra essere finito tutto. Inoltre, i fan della donna sono particolarmente preoccupati perché è sparita da giorni dai suoi canali social. Che fine ha fatto?

Che fine ha fatto la dama torinese?

Da qualche settimana sul web gira voce che tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sia tutto finito. Infatti, la dama e il cavaliere dopo essere stati avvistati tra le strade della Capitale a qualche giorno dalla fine della messa in onda del dating show di Maria De Filippi, hanno fatto perdere le loro tracce.

Il 26enne Sirius avrebbe trascorso le vacanze estive in compagnia di amici nella località balneare di Forte Dei Marmi. Mentre la storica dama del Trono over di Uomini e Donne non si è saputo più nulla. C’è da segnalare che da inizio luglio i suoi canali social sono praticamente inattivi e lei sembra essere proprio sparita nel nulla. Per quale ragione?

Gemma Galgani in compagnia di Ida Platano

Alcuni follower di Gemma Galgani hanno notato un dettaglio: quest’ultima non starebbe passando le vacanze estive in solitudine. A quanto pare la dama torinese sarebbe in compagnia di una sua vecchia conoscenza del parterre senior di U&D. Ovviamente si tratta della sua cara amica Ida Platano, che dopo essersi lasciata nuovamente con Riccardo Guarnieri, con molta probabilità ha trovato in Gems la spalla sua cui piangere.

Infatti, a svelare il fatto che le due stiano insieme è stata la parrucchiera bresciana. Quest’ultima ha condiviso tra le Stories di Instagram uno scatto due tazze di caffè e il tag alla direttrice di sala. Senza ombra di dubbio le due donne avranno molto da raccontarsi e nello stesso ne approfittano per svagarsi qualche giorno insieme.