Alessia Marcuzzi scoppia a piangere davanti a tutti: il commovente gesto del fan

Alessia Marcuzzi al centro della cronaca rosa

Nelle ultime settimane Alessia Marcuzzi è finita nel calderone a causa di alcune notizie di gossip. Nello specifico, la Pinella è stata ritenuta una delle responsabili della fine della storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Nello specifico, stando alle indiscrezioni lanciate da Dagospia, il ballerino napoletano avrebbe avuto un flirt con la conduttrice de le Iene Show.

Ovviamente entrambi hanno smentito categoricamente il rumor, tuttavia se ne continua a parlare. Inoltre la moglie di Paolo Marconi Calabresi a settembre tornerà sul piccolo schermo con la sua seconda conduzione di Temptation Island. Nelle ultime ore, invece, la professionista romana ha fatto parlare di sé per una lettera commovente ricevuta da un uomo.

La Pinella emozionata per una lettera scritta da un fan

Si tratta di un regalo molto speciale quello ricevuto dalla conduttrice Mediaset Alessia Marcuzzi. Un dono accompagnato da delle parole altrettanto speciali. A renderli noti è stata la stessa padrona di casa di Temptation Island su Instagram: “Sono Alessio, un marinaio della Guardia Costiera Italiana imbarcato su una delle navi impegnate nei soccorsi nel canale di Sicilia”.

Dopo le prime parole scritte nella lettere in questione, si legge anche: “Mi scusi se le rubo un po’ di tempo, ma volevo ringraziarla per la simpatia, la brillantezza, la comunicazione semplice, per le risate e per tutti i sorrisi che mi regala nel tenermi compagnia durante le navigazioni da terra, lontano da casa, tramite il suo lavoro”.

Il regalo di un fan ad Alessia Marcuzzi

Le frase del fan ha fatto emozionare moltissimo Alessia Marcuzzi che nell’ultimo periodo è stata sempre al centro dell’attenzione mediatica. La conclusione della missiva, ha fatto si che la Pinella dimostrasse ai follower che è una donna con un grande cuore. “Voglio augurarle sempre: vento in poppa in tutte le sfaccettature del lavoro e della vita. E concludo scrivendole grazie, grazie, grazie”, ha scritto il fan.

Ma non è finta qui, infatti subito dopo ha mostrato l’inatteso regalo: “Mi permetto di inviarle il mio berretto che quotidianamente mi ha accompagnato in tante missioni, sperando sia capace di far accendere sul suo viso un sorriso, uguale a quelli che fa accendere lei sul mio quando la vedo in tv”, ha concluso l’uomo.