Andrea Denver e Anna Wolf si sono lasciati? Le ultime indiscrezioni

Pare che i due frequentino già altre persone. O si tratta solo di semplici amicizie? Ecco le ultime indiscrezioni sulla coppia

GF Vip: Andrea Denver e Anna Wolf si sono lasciati?

Abbiamo conosciuto meglio Andrea Denver durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il modello veronese ha lavorato negli ultimi anni come modello negli Stati Uniti. Non solo, ma ha collaborato con Jennifer Lopez e Madonna, alla quale lo lega una profonda amicizia. Nel reality ha fatto molto discutere per i suoi apprezzamenti ad Adriana Volpe e da fuori si vociferava un po’ di un flirt tra loro due.

Tuttavia, Adriana ha più volte detto che sarebbe potuta essere la zia, ha scherzato e giocato spesso su questa situazione, ma non è mancato il nervosismo per la reazione del marito e per l’insistenza degli utenti dei social. Andrea, dal canto suo, ha detto che Adriana sarebbe stata la sua donna ideale, ma sono legati da un’affetto particolare e lui è innamoratissimo della sua fidanzata Anna Wolf.

La relazione dei due, però, ha affrontato una dura prova. Nei mesi di GF Vip non si sono potuti vedere e sentire, e anche quando il reality è finito il lockdown per il Coronavirus ha reso impossibile il ricongiungimento. Si parlava di crisi tra Andrea e Anna, ma il modello ha assicurato che non è così e che appena potrà la raggiungerà negli Stati Uniti. Ad oggi, però, si parla di nuovo di storia finita e non solo.

Le ultime indiscrezioni

Soltanto qualche settimana fa Andrea Denver ribadiva il suo amore per Anna e la voglia di raggiungerla presto. Tuttavia, in questi giorni, il sito di gossip Il Vicolo delle News ha fatto notare che Anna ha pubblicato sul suo profilo Instagram un’uscita con un ragazzo con cui sembra molto in confidenza. Non solo, ma anche su Andrea sono arrivate delle segnalazioni.

Sempre al sito in questione una persona ha rivelato di aver visto Andrea Denver in compagnia di una ragazza di Bergamo, Arianna, e questa persona ha riferito che dagli atteggiamenti era palese che lei fosse la sua nuova fiamma.

Ovviamente si tratta solamente di segnalazioni e opinioni e il tutto può essere stato frainteso. Al momento, però, non ci sono dichiarazioni dei diretti interessati. Soltanto quindici giorni fa Andrea, davanti ad Adriana Volpe, aveva di nuovo scherzato sul loro rapporto. Aveva approfittato dell’intervista anche per dire quanto è innamorato di Anna e quanto soffre per questa lontananza che sembra infinita. Voi che cosa ne pensate?