Francesco Totti e la foto bollente di Ilary Blasi: “Sembravi un piranha…”

Francesco Totti e Ilary Blasi in love al mare: la foto piccante

Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi si stanno godendo le loro vacanze estive in una nota località balneare. L’ex attaccante della roma e la prossima conduttrice de L’Isola dei famosi stanno documentando il tutto attraverso delle foto e clip che condividono sui loro rispettivi profili Instagram.

Contenuti che i follower della coppia apprezzano tantissimo ricevendo migliaia di likes e commenti. E a proposito di contenuti, in calce all’ultima immagine postata sul suo account IG, la conduttrice di EuroGames ha scritto: “Ilary&Francesco”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è successo nelle ultime ore.

Il commento dell’ex Capitano della Roma alla foto della moglie

Uno scatto che ritrae la bellissima Ilary Blasi mentre dà un bacio in bocca molto appassionato alla dolce metà, Francesco Totti. Un’effusione d’amore avvenuta tra le acque. Infatti, Er Pupone e la professionista Mediaset stavano facendo un bagno in mare. Il trasporto dell’ex padrona di casa del Grande Fratello Vip è davvero evidente. In poche parole la donna ci è andata giù pesante.

Tanto che l’ex Capitano della Roma, considerando la smorfia del suo viso, sembra quasi in grosse difficoltà, e anche con un filo di imbarazzo. Effettivamente l’ex attaccante giallorosso lo ha confermato lui stesso, commentando così l’immagine condivisa dalla dolce consorte: “Sembravi un piranha”. Ovviamente il pesce aggressivo è l’ex Letterina di Passaparola. (Continua dopo il post)

Francesco Totti vuole tornare a giocare a calcio? L’ipotesi

Attraverso il suo account Instagram, l’ex Capitano della Roma, Francesco Totti ha deciso di tornare a farsi vedere dai follower mentre cammina e gioca su un campo da calcio. Uno scatto che in pochissimo tempo ha ricevuto una valanga di cuoricini rossi. Tra questi anche uno lasciato dal suo ex collega calciatore e bomber della Nazionale di calcio italiana, Luca Toni.

La replica che il marito di Ilary Blasi ha scritto sul noto social network ha lasciato tutti senza parole: vorrà dire qualcosa di importante? Per caso Er Pupone vuole tornare a giocare? I fan non aspettano altro.