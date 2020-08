Una Vita, spoiler 5 agosto 2020: Bellita fa una scenata a Felicia

Cosa succederà nella doppia puntata di Una Vita, in onda mercoledì 5 agosto? Protagonisti assoluti saranno Genoveva e Alfredo Bryce, che hanno intavolato un piano per distruggere economicamente i vicini facendoli investire nella fantomatica banca americana. Felipe però continuerà ad indagare, certo che i due non la contino giusta. La Salmeron lo capirà e proverà a distogliere ogni sospetto.

Nella puntata di Una Vita di mercoledì, Ramon proverà inoltre a recuperare la fiducia di Milagros. Tra padre e figlia le cose non sono andate bene negli ultimi tempi. La piccola si è spaventata dopo il regalo fattole dal genitore, un pagliaccio a dir poco inquietante. Come se non bastasse, il Palacios le provoca una reazione allergica facendole mangiare una fetta di torta.

Una Vita anticipazioni mercoledì 5 agosto 2020 su Canale 5

Alfredo e Genoveva hanno unito le forze per derubare tutti i risparmi dei vicini. La Salmeron, dopo aver scoperto che il marito è omosessuale, ha ucciso Marlen facendo sparire il corpo. La tensione sarà alle stelle nelle prossime puntate della soap opera Una Vita. Liberto, dopo aver perso tutti i suoi soldi per colpa dei coniugi Bryce, sarà costretto a vendere una sua proprietà. Genoveva, pronta a tutto, lo sedurrà con le sue abili doti, in modo da mandare all’aria il matrimonio con Rosina.

Stando agli spoiler di Una Vita, le condizioni di salute della povera Agustina peggioreranno ulteriormente. Ursula ha impedito a Felipe di farle visita, preoccupata che l’avvocato potesse insospettirsi. Si scoprirà poi che la Dicenta e la Salmeron hanno unito le forze per far indebolire di proposito la domestica, inducendola a non voler più vivere.

Servante recupera la voce

Nella puntata di Una Vita in onda mercoledì 5 agosto 2020 Servante recupera la voce. Nel frattempo, Ramon prova a riconciliarsi con Milagros, anche grazie all’aiuto di Carmen. Il Palacios capirà di aver sbagliato e farà pace anche con lei. Nel frattempo, Cinta confida a sua madre il motivo della sua tristezza e Bellita, furiosa, si precipiterà al ristornate di Felicia, dove creerà un gran scompiglio.

Infine, le anticipazioni di Una Vita relative all’episodio di mercoledì svelano che Felipe sarà sempre più preoccupato per le sorti dei vicini, che non sembrano rendersi conto della pericolosità dei Bryce. Agustina perderà la voglia di combattere e si arrenderà alla malattia, facendo felice Ursula che raggiungerà così il suo scopo. Cinta continuerà a soffrire in silenzio per Emilio, che non saprà come fare a dire alla giovane la verità.