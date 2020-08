Il Segreto puntata 5 agosto 2020: Angustias sta per fare una follia

Da non perdere la puntata della soap opera Il Segreto in onda mercoledì 5 agosto 2020. Angustias sarà sul punto di commettere una follia, avendo capito di essere in trappola. Pepa ha infatti da tempo scoperto che Martin non è suo figlio e ha avuto il coraggio di raccontare tutto a Tristan, anche se in un primo momento non è stata ascoltata. Cosa deciderà di fare Angustias?

Stando alle trame della soap Il Segreto, Soledad sarà pronta a tutto pur di ritrovare Juan e scappare con lui. La giovane sa bene che non può vivere il suo amore liberamente a Puente Viejo per via dell’ostilità di Francisca e così verrà aiutata da Pepa a portare a termine il suo piano. Continuano i problemi per Raimundo, anche se ora può contare sull’aiuto di Sebastian, che sta cercando un modo per pagare gli ingenti debiti dell’Ulloa.

Il Segreto puntata di mercoledì 5 agosto 2020 su Canale 5

Angustias è tornata alla Casona riuscendo a ingannare il medico che l’aveva in cura ma, come sappiamo, non è affatto guarita. Quando viene a sapere che Pepa ha scoperto la verità su Martin perde la testa e decide di fare una follia. Ormai, non ha nulla da perdere. La donna, in preda al delirio, porta Martin al burrone degli Angeli, decisa a morire con lui pur di non vedere Tristan insieme a Pepa. Nella puntata di mercoledì de Il Segreto, sarà proprio il Castro e la levatrice che si precipiteranno al burrone per evitare che Angustias porti a compimento il suo intento.

A Puente Viejo la situazione è abbastanza ostica. Francisca ha alzato tutti i prezzi degli alimenti e non tutti riescono a sopravvivere dignitosamente. La Montenegro pensa solo ai suoi introiti e non ha alcuna intenzione di venire incontro alle esigenze dei paesani. Intanto, Soledad soffre per il suo amore tormentato con Juan.

Tristan e Pepa al burrone degli Angeli

Nelle puntate di questa settimana della soap opera Il Segreto, Raimundo sta ancora combattendo per pagare i debiti. Ora c’è Sebastian ad aiutarlo, anche se non si è arrivati alla soluzione definitiva. Emilia sarà in ansia per suo padre e gli offrirà come sempre il suo aiuto. Soledad invece ha accettato di seguire i consigli di Pepa: troverà Juan e insieme scapperanno lontano da Puente Viejo.

Nella puntata de Il Segreto in onda su Canale 5 mercoledì 5 agosto 2020, Pepa e Tristan riusciranno a raggiungere Angustias al burrone degli Angeli. La donna si getterà nel vuoto con Martin?