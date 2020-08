Giulia De Lellis ha tradito Andrea Damante? Lui si leva l’anello di fidanzamento e… (FOTO)

In questi giorni si sta molto parlando del fatto che Giulia De Lellis e Andrea Damante sembrerebbero essersi lasciati e sul web c’è chi ipotizza che l’influencer potrebbe averlo tradito. Tutti i fan conoscono il travagliato passato che si cela alle spalle della coppia.

I ripetuti tradimenti di lui fecero perdere il controllo a lei, al punto da generare una reazione inaspettata. A distanza di un bel po’ di tempo, però, c’è chi ipotizza che la donna potrebbe essersi vendicata.

Giulia ha tradito Andrea?

Da un po’ di giorni il web è pieno di indizi che sembrano lasciar intendere che Giulia e Andrea si siano lasciati. L’influencer Deianira Marzano ha sganciato questa bomba portando le prove di alcuni informatori. Questi ultimi hanno dichiarato di essere molto vicini ai due protagonisti ed hanno affermato l’esistenza di una crisi. A fomentare ulteriormente questi sospetti, poi, ci hanno pensato i diretti interessati. Entrambi hanno smesso di pubblicare contenuti sui social che li riguardano.

Una volta sancito il loro ritorno di fiamma, i due pubblicavano spesso foto e video nei quali mostravano ciò che facevano durante il giorno. Le cose, però, sembrerebbero drasticamente cambiate. Inoltre, né Giulia né Andrea sono intervenuti per smentire i rumors inerenti sia la crisi sia il fatto che lei potrebbe averlo tradito. La Terribile influencer, però, ci ha tenuto a fare un po' di chiarezza.

Il gesto di Damante

Deianira ha ribadito che i suoi pettegolezzi riguardano solo il fatto che i due sembrerebbero vivere un momento non propriamente felice. Lei non ha mai parlato di tradimenti, pertanto, queste restano solo supposizioni del web. Se Giulia abbia o meno tradito Andrea non è chiaro. Ad ogni modo, lui sembra parecchio arrabbiato con la fanciulla. Nel corso di una delle sue ultime esibizioni da DJ, Andrea si è mostrato senza l’anello di fidanzamento che lo unisce alla sua compagna.

A sganciare questa bomba sono state alcune donne che hanno dichiarato di aver preso parte alla serata organizzata dal DJ. Questo gesto semplice è stata reputato da molti come un chiaro ed inequivocabile segnale di crisi profonda. Ad ogni modo, i diretti interessati non si son affatto sbilanciati sulla questione, pertanto, non ci resta che attendere per scoprire cosa sia successo realmente tra loro. Il silenzio non potrà proseguire ancora per molto tempo.