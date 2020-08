Il Paradiso delle Signore trama 5 agosto 2020: Marcello soffre per Roberta

Continua con grande successo la messa in onda delle puntate in replica della soap Il Paradiso delle Signore in attesa di quelle in prima visione assoluta a partire dal 7 settembre. Nell’episodio del 5 agosto 2020, Marcello avrà modo di confidarsi con Roberta, dicendole di essere molto dispiaciuto di averla persa. Intanto, Clelia e Luciano continuano a non poter far a meno l’uno dell’altra.

C’è grande fermento ne Il Paradiso delle Signore dopo che si sono aperte le selezioni per la ricerca della nuova Venere, coordinate da Dora. Chi avrà l’opportunità di lavorare al prestigioso Grande magazzino? Gabriella intanto, si gode il successo dopo la chiamata da Parigi da parte di Defois.

Il Paradiso delle Signore puntata in onda mercoledì 5 agosto 2020 su Rai 1

Gabriella è al settimo cielo, visto che sta avendo il meritato successo come stilista. La conferma è arrivata dopo la telefonata di Defois direttamente da Parigi. Clelia e Luciano si sono ritrovati, capendo di essere innamorati e di non poter stare lontani. Nelle precedenti puntate della soap Il Paradiso delle Signore, il ragioniere è rimasto senza parole per la confessione di Silvia, che dopo anni gli ha rivelato che Federico è in realtà figlio di Umberto. Tra il Guernieri e il Cattaneo c’è stato anche un acceso scontro, come era immaginabile.

Stando alle trame de Il Paradiso delle Signore, Federico aiuterà Umberto a preparare il discorso per la presentazione dell’Expo. Ignaro della verità, il giovane sarà ammaliato dalla fermezza e dall’esperienza del Guarnieri. Intanto, Marcello farà chiarezza sui suoi sentimenti, capendo di aver fatto un grosso errore.

Luciano rassicura Federico

Nella puntata dell’amata soap opera Il Paradiso delle Signore che andrà in onda mercoledì 5 agosto 2020 su Canale 5, Federico avrà modo di passare molto tempo in compagnia del suo vero padre, anche se non ne è a conoscenza. Il giovane sta aiutando Guarnieri a preparare il discorso da tenere in occasione dell’Expo, dietro suggerimento di Silvia. Quando Luciano lo verrà a sapere, rassicurerà Federico dicendogli di continuare pure a lavorare per Umberto, in modo da non farlo insospettire.

Silvia e Luciano infatti, non hanno intenzione di dire la verità a Federico, già provato dopo l’incidente che gli ha causato la perdita dell’uso delle gambe. Nella puntata di mercoledì de Il Paradiso delle Signore inoltre, Marcello sarà di pessimo umore e dirà a Roberta di essere molto dispiaciuto per il fatto di averla persa. La ragazza avrà modo di riflettere sulle sue parole.