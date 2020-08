Un posto al sole, spoiler 5 agosto 2020: Guido aiuta Sergio e Bice

Vediamo insieme le anticipazioni relative alla puntata della soap opera Un posto al sole in onda mercoledì 5 agosto 2020 su Rai 3. Susanna è crisi per il suo imminente matrimonio con Niko, che dal canto suo si è accorto che la compagna non è allegra e spensierata come al solito. Susanna però, sta tentando di reprimere le sue ansie e di rassicurare Niko. Marina è divisa tra Ferri e Fabrizio e si sente oppressa da troppe responsabilità; proprio per questo, si è gettata a capofitto nel lavoro.

Nelle puntate di questa settimana di Un posto al sole, Guido e Mariella devono fare i conti con la tristezza di Massaro e proveranno ad aiutarlo a riconquistare Bice. L’idea non sarà delle più azzeccate. Rossella invece dovrà vedersela con un imprevisto durante il suo tirocinio in ospedale e andrà completamente in ansia, anche se Ornella la saprà rassicurare.

Sergio e Bice si sono allontanati dopo un litigio e non sembrano voler fare un passo indietro. Ad aiutarli ci penseranno Guido e Mariella, novelli sposi. La rabbia di Bice verrà indirizzata verso un’altra persona, complicando non poco la situazione già delicata. Marina sta lavorando ossessivamente e Fabrizio le sta accanto: stando agli spoiler di Un posto al sole, sarà proprio lui a far ritrovare la fiducia e l’equilibrio alla Giordano.

Eugenio e Niko iniziano a guardarsi con sospetto. Susanna è sempre più distante e pensierosa, anche se ha provato in tutti i modi a rassicurare il futuro marito. Che cosa accadrà tra loro? Nello stesso tempo, Viola non riuscirà a trovare un punto di incontro con il marito, impegnato nella pericolosa indagine volta a mettere le manette ai polsi a Tregara.

La distrazione di Franco

Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda su Rai 3 mercoledì 5 agosto 2020 in prima visione assoluta, ci sarà spazio anche per siparietti comici come sempre. Giulia proverà a distrarsi con la televisione trash e per non perdere nemmeno una puntata del suo programma preferito, ricorrerà alla registrazione. Peccato che Franco, senza fare apposta, cancellerà la cassetta. Come reagirà la Poggi?

Infine, stando alle anticipazioni di Un posto al sole di mercoledì, Guido e Mariella proveranno a dare una mano a Bice e Sergio, distanti dopo la lite che li ha visti protagonisti. I neo sposi faranno in modo che la furia di Bice venga indirizzata su un0altra persona, ma finiranno per combinare solo un grande pasticcio.