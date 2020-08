Uomini e donne, nuova conquista per Nicola Vivarelli: Gemma tradita fuori dal programma

Negli ultimi giorni sono molte le segnalazioni su Nicola Vivarelli. Il cavaliere e corteggiatore di Uomini e donne ha fatto perdere la testa a tutti e dal web spunta in continuazione il suo nome. Dopo l’indiscrezione di Deianera Marzano ecco che un altro blogger ha lanciato un nuovo scoop.

Secondo alcuni rumors Sirius, si sarebbe stufato di aspettare ormai da mesi Gemma Galgani, decidendo così di cedere alle tentazioni di altre donne. Durante le scorse settimane però, Nicola aveva affermato al magazine di Uomini e Donne si voler restare lontano dalle tentazioni proprio per rimanere fedele alla sua dama. Cosa è cambiato allora nel corso di questi ultimi giorni?

Addio definitivo tra Gemma e Sirius

L’ex cavaliere di Uomini e Donne sembrava determinato a conquistare il cuore di Gemma Galgani nonostante la grande differenza di età. Il giovane ventiseienne aveva fatto infuriare gli appassionati del programma ormai quasi convinti che il noto dating di Maria fosse una falsa.

Terminato il format per la classica pausa estiva, Nicola Vivarelli aveva deciso di organizzare una vacanza con la Galgani, cercando di portarla nella sua città a Forte Dei Marmi. Un invito che Gemma più volte ha rifiutato senza dare una motivazione precisa. La torinese molto probabilmente è andata in ‘crisi’ decidendo di interrompere la frequentazione con Sirius.

Nicola Vivarelli ad oggi è libero di conoscere chiunque. A segnalare l’avvistamento di Sirius insieme a un’altra donna, è stato Amedeo Venza all’interno delle sue storie Instagram poche ore fa. L’ex cavaliere di Gemma sembra essersi stancato di aspettare la torinese che tra l’altro è sparita dal suo profilo social.

Una giovane ragazza beccata accanto a Nicola Vivarelli

Lo stesso Nicola Vivarelli più volte l’aveva invitata a trascorrere dei giorni insieme, approfittando delle non telecamere per conoscersi meglio. Sirius sembrava sempre più convinto di voler portare avanti la sua frequentazione con la Galgani ma invece si è visto allontanarsi senza una spiegazione logica. C’è da dire che negli ultimi giorni si è parlato anche della presenza di un certo Luigi nella vita di Gemma ma almeno fino ad oggi nessuna notizia è stata confermata.

Una conferma ben precisa però arriva come detto in precedenza da Amedeo Venza. Quest’ultimo, all’interno delle sue storie Instagram ha spiegato di avere uno scoop riguardante la storia tra l’ex cavaliere e Gemma. Nicola a quanto pare starebbe frequentando una trentenne mora e di bella presenza. molto più vicina ai suoi canoni estetici e anagrafici. Ecco il post in questione: