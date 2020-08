Sara Affi Fella a un passo dal parto: “Sono stati giorni terribili, sono stata malissimo (FOTO)

Sara Affi Fella ha pubblicato delle Instagram Stories che hanno generato un po’ di preoccupazione, specie per il fatto che è vicina al parto. La fanciulla è sparita dai social da un po’è di giorni e molti utenti sono intervenuti per farle delle domande.

La maggior parte delle persone, ovviamente, ha pensato che le fosse accaduto qualcosa considerando il suo stato interessante. A distanza di un po’ di tempo, la ragazza ha rotto il silenzio ed ha spiegato cosa le sia successo.

Le confessioni di Sara prima del parto

Nelle recenti Instagram Stories, Sara Affi Fella ha parlato del parto e dei motivi che l’hanno spinta a lasciare i social per diverso tempo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha detto di aver trascorso dei giorni terribili a causa del caldo forte. La donna, inoltre, ha confessato di essere stata davvero malissimo, specie per il pancione. Affrontare una gravidanza, in uno stato così avanzato, in un periodo tanto caldo è, sicuramente, una cosa alquanto provante. Per tale motivo, Sara ha deciso di ritagliarsi un po’ di tempo per sé.

La protagonista ha mostrato tutto il suo malessere ed ha ringraziato l numerose persone che si sono preoccupate per lei e le hanno domandato come stesse. Proprio in virtù di questo, ha voluto tranquillizzare tutte le persone che le vogliono bene e che hanno sempre un pensiero gentile per lei. Approfittando di questo sfogo, inoltre, la dama ha fatto una richiesta ai suoi fan. (Continua dopo la foto)

La Affi Fella si prepara

Il momento del parto si avvicina per Sara Affi Fella e lei sta cominciando ad avere parecchia paura. Ad ogni modo, sta facendo di tutto per arrivare al meglio a quel giorno e in condizioni ottime. La data non è ancora precisa, ma pare sia all’incirca nel mese di ottobre. A tale scopo, l’ex tronista ha chiesto ai fan di darle qualche consiglio in direct in merito all’abbigliamento che dovrà usare in ospedale quando partorirà.

Non sapendo minimamente cosa mettere, la ragazza ha chiesto l’intervento dei suoi follower, chiedendo loro di inviarle anche delle foto. Nel frattempo, onde evitare ogni tipo di imprevisto, la ragazza ha già preparato la valigia che dovrà portare con sé quando arriverà il momento. Anche se la preoccupazione e la tensione sono molto forti, la dama non vede l’ora di dare alla luce il suo bambino.