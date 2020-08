Il giovane Montalbano 2 trama 10 agosto 2020: Salvo ripensa alla partenza

Si conclude il 10 agosto 2020 la seconda stagione in replica della seguitissima serie Tv Il giovane Montalbano 2 con Michele Riondino. L’episodio che vedremo in onda è ”L’albicocca”. Salvo è finalmente pronto a godersi un po’ di serenità dopo aver risolto i complicati casi. Ora è tempo di lasciare la sua amata Vigata per trasferirsi a Genova con Livia. E’ davvero ciò che il commissario vuole?

Il legame molto forte con la bellissima Vigata metterà in crisi Salvo. Nella prossima puntata de Il giovane Montalbano 2, tutti saranno tristi per l’imminente partenza del commissario, che andrà a vivere nel Nord Italia, in Liguria. Salvo si concederà un’ultima nuotata nel mare cristallino che si trova davanti alla casa nella quale ha abitato fino ad ora.

Il giovane Montalbano 2 puntata del 10 agosto 2020 su Rai 1

Il 10 agosto andrà in onda la puntata che conclude la serie Tv Il giovane Montalbano 2. Il commissario sarà affranto quando in televisione verranno mandate in onda le scene dell’attentato che ha devastato Vigata nel 1992 e ciò che è successo sull’autostrada A29 per Capaci. Salvo vivrà un momento molto difficile, si sentirà impotente e imprigionato in un sistema più grande di lui, che non riuscirà mai a distruggere qualsiasi cosa faccia.

Sarà una puntata molto emozionante quella della serie Il giovane Montalbano 2 in onda il 10 agosto. Dopo aver visto le scene drammatiche che hanno coinvolto Vigata, Salvo capirà che la sua passione per la giustizia è più forte di tutto. Sarà così che il commissario ripenserà alla sua decisione di partire. Livia non sarà certo felice ma ormai ha imparato ad amare Salvo cosi come è.

La decisione del commissario

Vigata è troppo importante per Salvo. Livia non può fermare la reale natura del suo uomo, che mette sempre in primo piano la giustizia. I due avevano progettato di lasciare la città di trasferirsi a Genova per iniziare una nuova vita insieme, ma Salvo non resterà indifferente davanti alle immagini tragiche che mostrano strade fantasma e volti macchiati di dolore e sangue. Nella puntata de Il giovane Montalbano 2 in onda il 10 luglio 2020 su Rai 1, Salvo prenderà una decisione improvvisa, appena prima della sua partenza programmata. Livia gli starà vicino come sempre.

Ricordiamo che tutte le puntate della fortunata serie Tv Il giovane Montalbano 2 possono essere riviste accedendo al portale gratuito Rai Play, disponibile anche su tablet, pc e cellulari con l’omonima applicazione. Nel frattempo, si attende la messa in onda della terza stagione.