Oroscopo 4 agosto 2020: Leone non mollate, Sagittario allontanate le persone negative

L’Oroscopo del 4 agosto esorta i Leone a tenere duro, specie nelle questioni amorose. Buone opportunità lavorative per i Sagittario

Previsioni 4 agosto fino a Vergine

Ariete. Oggi sarete particolarmente suscettibili e inclini a lasciarvi andare a discussioni inutili. Cercate di evitare il più possibile di intromettervi in situazioni che non vi riguardano. Se nel lavoro ci sono dei dubbi, forse è il caso di rimandare a settembre le prese di posizione importanti.

Toro. L’Oroscopo del 4 agosto 2020 vi esorta a lasciarvi scivolare un po’ di più le cose addosso. Date troppo peso a parole o frasi dette senza pensarci troppo. In amore vi sentite incompresi e potreste cogliere l’attimo per far nascere insolite discussioni. Sul lavoro mantenete la calma.

Gemelli. Questo è il vostro momento. In questi giorni le cose stanno girando in vostro favore, sia dal punto di vista lavorativo sia amoroso. Rischiate il tutto per tutto e mettetevi in gioco al 100%. Buoni ingressi dal punto di vista economico, cercate di non fare come le cicale.

Cancro. I nati sotto questo segno non hanno cominciato esattamente nel migliore dei modi questa settimana. Particolarmente nella giornata odierna si manifesterà un po’ di nervosismo e le tensioni con il partner potrebbero diventare fastidiose. Cercate di mantenere la calma.

Leone. Giunti a questo periodo dell’anno avete come la sensazione che tutti stessero aspettando l’ultimo momento per esigere delle cose da voi. Vi sentite stanchi e senza forse. se riuscite, rimandate a settembre le decisioni importanti. IN amore, invece, insistete e non arrendetevi alla prima difficoltà.

Vergine. Il periodo è molto favorevole per quanto riguarda il lavoro. Potrebbero sorgere delle nuove opportunità, o potreste cimentarvi in un progetto molto redditizio. In amore, invece, riuscirete ad ottenere i vostri obiettivi solo se ci metterete tanto impegno e dedizione. La vita è un compromesso.

Oroscopo fino a Pesci

Bilancia. Le cose andranno gradualmente verso un miglioramento. In amore si prospetta una giornata alquanto tranquilla per quanto riguarda le coppie stabili. Se siete single, invece forse è il momento di farvi avanti. Nel lavoro ci sono delle question in sospeso che presto risolverete.

Scorpione. L’Oroscopo del 4 agosto 2020 vi esorta a staccare un po’ la spina. In questo mese ci saranno molte spese, alcune impreviste. Non temete, nel giro di poco tempo la situazione migliorerà e riuscirete ad affrontare le cose con maggiore leggerezza. L’amore non dà grossi problemi.

Sagittario. I nati sotto questo segno saranno baciati dalla fortuna per quanto riguarda il lavoro. Se state pensando di cambiare attività, potreste ricevere delle belle sorprese. In amore è giunto il momento di mettere in chiaro alcune situazioni e di risolverle finalmente. Siate fiduciosi.

Capricorno. Questo è il momento giusto per fare delle riflessioni importanti sulla vostra vita. Se state pensando di cambiare attività, o partner, questo potrebbe risultare il giorno propizio per prendere una decisione importante. Non ascoltate troppo i pareri altrui e seguite il. vostro istinto.

Acquario. I cambiamenti inaspettati vi hanno sempre turbato parecchio. Ad ogni modo, in certe occasioni, essi sono assolutamente necessari. La giornata sarà un po’ tesa, perché avete la mente troppo impegnata. Cercate di prendervi una pausa perché non siete indistruttibili.

Pesci. Oggi è la giornata in cui riuscirete a risolvere delle questioni che avevate in sospeso da diverso tempo. Sia questioni burocratiche, sia sentimentali, potrebbero andare verso una risoluzione. Approfittate di quest’aurea positiva per prendere le decisioni importanti che stavate rimandando.