Caterina Balivo: il motivo dell’addio a Vieni da me

A distanza di due mesi dal termine di Vieni da me, Caterina Balivo ha specificato nuovi dettagli sul suo addio al programma Rai. Rispondendo a una fan su Instagram, la conduttrice ha espresso nuovi particolari. Sarebbe stata lei stessa a voler archiviare la trasmissione. Una scelta sua quindi e non dell’azienda di viale Mazzini.

Un motivo che in molti avevano intuito, essendo Balivo una donna immagine del pomeriggio di Rai 1 e che la stessa ha adesso confermato. A chi le ha domandato info sul termine dell’avventura con Vieni da me, la conduttrice campana ha dichiarato precisamente: “Decisione mia di non esserci”. Una decisione difficile da parte di Caterina. Al momento non è dato sapere quale sia il suo futuro lavorativo.

Caterina Balivo avrebbe deciso di prendersi una pausa

Molti pensavano che Caterina Balivo abbia Vieni da me, in quanto aveva già sicuro un altro lavoro in tv. Alla fine sembra proprio che le cose stiano diversamente. La stessa Balivo aveva fatto capire di volersi prendere un momento di pausa dal lavoro per passare un po’ di tempo assieme alla sua famiglia e di analizzare altri percorsi. In effetti, spulciando dai futuri palinsesti Rai circa la stagione televisiva 2020/2021, il nome della conduttrice non appare in alcun programma. Al momento non è dato sapere se e quando rivedremo Caterina Balivo in televisione.

Quale futuro per lei?

A Caterina Balivo non è stato dato alcun programma, tuttavia, questo non significa che la sua carriera alla Rai sia chiusa. Come fa notare Gossip e TV, sono ancora molto i tasselli che la radiotelevisione italiana dovrà riempire per arrivare concretamente a giugno dell’anno prossimo.

Sembra che Caterina abbia espresso il desiderio di poter lavorare all’interno di uno show in onda il weekend, oppure comparire in prima serata. Non possiamo fare altro che aspettare, magari lanciando qualche ipotesi e previsione nel frattempo, senza ovviamente esagerare e restando coi piedi per terra. Prima o poi Caterina Balivo tornerà a essere protagonista dei palinsesti Rai.

In buona compagnia

Terminata l’avventura a Vieni da me, Caterina Balivo sta continuando a godersi le vacanze estive. Come leggiamo dal magazine Yes Life, dopo il soggiorno a Favignana assieme alla famiglia, la conduttrice Rai è tornata nella sua Aversa. Ad attenderla in Campania un gran caldo come dichiarato da lei stessa. Di recente, Caterina ha pubblicato una foto in cucina in compagnia della figlioletta Cora. Essa è accompagnata da una didascalia recitante: “…ben venuto Agosto, ti accogliamo così ad Aversa con 40 gradi e piatti lavati a mano da me e Cora con GA che dice che è stanco perché fa caldo“.