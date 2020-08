Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, accusata di essersi rifatta

Smentisce di essere ritoccata Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci spiega che si tratta solo di filtri che usa per arricchire le sue foto

Continua a fare furore la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Deva Cassel, questo il nome della bellissima 15enne, è una ragazza stupenda e sui social è già una star. Infatti, la bella Deva vanta 86mila followers su Instagram, che la seguono con costanza e affetto. In lei vedono la splendida mamma, la Bellucci, alla quale lei somiglia in maniera incredibile.

Ogni giorno che passa, infatti, la somiglianza fra le due donne cresce sempre più. Visto che Deva è ancora una ragazzina, e deve quindi crescere, va prendendo le sembianze della mamma. Non solo, somiglia in certe cose anche al papà Vincent Cassel. Non basta però la bellezza ed essere figlie di star famose per evitare gli haters, ed ecco che ci risiamo!

Deva Cassel accusata di essersi rifatta dagli haters

Quindi, come tanti altri figli d’arte, anche Deva Cassel deve lottare contro chi le lancia accuse infondate. Ma di cosa è stata accusata la bella Deva? Alcuni haters hanno notato che in alcuni scatti la figlia della Bellucci ha gli occhi azzurri. Hanno anche notato che il suo viso nelle foto sembra diverso. E così è scattata l’accusa verso Deva! Cosa le hanno detto?

Nientemeno che si è rifatta e che ha ceduto al chirurgo! Possibile? L’ipotesi è stata smentita subito dalla stessa 15enne che ha confessato cosa è successo. Non ha nulla a che vedere con i ritocchi estetici e la verità è molto più semplice di quanto si pensi. La ragazza, oltretutto, anche se volesse, non potrebbe mai fare ritocchi estetici.

I genitori di Deva sono contrari ai ritocchino

Il motivo per cui Deva Cassel non si sottoporrebbe mai a ritocchino è semplice, i genitori non vogliono. D’altronde, lei è ancora una ragazzina e il suo fisico nel tempo subirà dei cambiamenti. Per questo deve lasciare che la natura faccia il suo corso e apprezzare la bellezza che ha.

Ma Deva ha anche spiegato che gli occhi azzurri che ha nelle foto sono frutto dei filtri che lei ama adoperare per apparire diversa. Un giochetto innocente che non ha nulla a che vedere con il lifting e che la diverte tantissimo. Ecco dunque spiegato quello che ha fatto parlare gli haters, che come al solito hanno sempre da ridire!