Alba Parietti furiosa sui social rilancia le sue accuse “le parole fanno male”

E’ furiosa Alba Parietti ed esprime la sua rabbia sui social, la showgirl afferma che le parole fanno male, ma non si capisce a chi indirizza la sua ira

E’ furiosa Alba Parietti e non manca di manifestare la sua rabbia sui social. La showgirl sembra avercela con qualcuno a cui rilancia le accuse. La Parietti inveisce contro chi dice bugie e usa le parole per trafiggere, come se fossero dei coltelli. In un lungo post pubblicato sui social Alba scrive la sua rabbia e non si contiene.

Le sue parole vanno dritte contro chi ferisce gli altri involontariamente o magari lo fa apposta. Non ha peli sulla lingua la Parietti, come al solito, e torna a farsi sentire dopo aver preso le difese di Andrea Bocelli qualche giorno fa. La sua difesa nei confronti del tenore era scaturita da un commento di Fedez avanzato dopo le parole di Bocelli sulla pandemia.

Alba Parietti si scaglia contro coloro che mentono

Bocelli aveva detto di aver commesso una gaffe, e ha chiesto scusa subito dopo. Ma cosa era successo? Il tenore aveva detto di non conoscere nessuno personalmente che era morto di coronavirus. Subito era stato apostrofato dal rapper che gli aveva risposto di avere un amico da presentargli.

Questo amico aveva subito un trapianto al polmone a causa del covid e aveva appena 18 anni. Bocelli aveva cercato di recuperare e aveva ammesso di avere sbagliato. La Parietti ha preso prontamente le sue difese e la questione sembrava finita lì. Adesso invece la showgirl attacca coloro che feriscono con le parole come se fossero dei coltelli. Ma a chi si riferisce di preciso?

La Parietti negli scatti recenti accusata di ricorrere ai filtri

Di recente la Parietti è stata accusata di pubblicare scatti in cui appare perfetta, mentre invece è frutto dei filtri. La cosa è stata notata perché un settimanale ha pubblicato le stesse foto che lei ha postato sul social. Quelle del giornale erano reali e mostravano il suo fisico bellissimo ma con qualche difettuccio.

Quelle pubblicate da Alba sul social erano invece perfette e non c’era il minimo difetto. E allora, a chi sono dirette le parole di rabbia della Parietti? Perché ha inveito dicendo che c’è chi parla senza sapere niente e usa le parole senza capire che fanno male? La showgirl ha anche aggiunto che è inutile poi chiedere scusa, quando il male è già stato fatto! Chi si riconoscerà in queste parole? Vedremo!