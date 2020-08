Josè Mari ex giocatore del Milano oggi è irriconoscibile (FOTO)

E’ irriconoscibile l’ex giocatore del Milan Josè Mari, oggi pesa oltre 100 kg, la sua trasformazione è incredibile

E’ incredibile la trasformazione dell’ex giocatore del Milan Josè Mari. L’atleta da tempo non si faceva vedere e oggi appare molto diverso, decisamente più appesantito. Il calciatore pesa infatti oltre 100 kg, almeno venti in più di quando giocava con la squadra. In un’intervista rilasciata a a Marcador, trasmissione di Radio MARCA, l’ex milanista ha spiegato la sua trasformazione.

Dal suo racconto è emerso quando ha avuto inizio il cambiamento. Ad annunciare la sua trasformazione è stata quella che viene chiamata la cosiddetta pancetta post- ritiro, cosa che accade a tanti altri suoi colleghi. Mari ha detto che quando ha lasciato il calcio ha preso otto chili in appena tre mesi di vacanza. Lui non voleva ingrassare, così ha cominciato a frequentare la palestra. (Continua dopo la foto)

Josè Mari ha un fisico pazzesco

Ad oggi la palestra è un fattore fondamentale nella sua vita, un’abitudine dalla quale non riesce a staccarsi. Mari ha detto di sentirsi bene facendo palestra, e non solo fisicamente, ma anche mentalmente. L’ex calciatore milanista ha confessato di stare meglio allenandosi.

Mari ha un fisico scolpito e anche se è ingrassato si mantiene atletico. Il suo nome in Italia è ricordato per una vicenda particolare riguardante la sua squadra. Il calciatore spagnolo venne acquistato dal Milan nel 1999, ma in quel periodo fece furore Shevchenko, così vide poco il campo. Nel 2002 se ne tornò in patria e non tornò più. Il suo ritiro, avvenuto nel 2013, segnò l’inizio di una nuova esperienza per l’ex attaccante.

Mari si allena in palestra per costruire il suo fisico

Grazie al suo fisico pazzesco, frutto di un intenso allenamento conseguito dopo aver smesso con il calcio, Josè Mari divenne una montagna. Lo spagnolo ha detto che a farlo stare in forma anche l’alimentazione. Infatti, ha anche aggiunto che non è vero che si allena in continuazione, cerca comunque di seguire una sana alimentazione.

Per mantenersi così si allena sei volte a settimana, mangia nella norma ed evita i fritti. Però quando è insieme ai bambini mangia di tutto e diventa vorace. Il peso gli impedisce di essere scattante come una volta, però è un apprezzato body builder. Ad oggi Mari si dedica dunque al culturismo, passione che gli ha anche dato tante soddisfazioni.