Gianna Nannini piccolo incidente in bici subito i soccorsi alla cantante

Incidente in bici per Gianna Nannini, la cantante curata dalla sua bambina, la piccola Penelope le fa da infermiera

La passione per la bici ha causato un piccolo incidente a Gianna Nannini. La cantante rock si è infatti ferita a causa di una caduta dalla bicicletta, ma c’è un infermiera speciale che la sta curando. La bici è la seconda passione dopo la musica per la Nannini, e quando può la coltiva. Ma non sempre le cose vanno bene e così qualche giorno fa si è fatta male al polso cadendo dalla bici.

Il piccolo incidente è avvenuto mentre stava facendo una passeggiata, ma ad attenuare il dolore c’è la figlioletta, Penelope. Come tutti sanno, la Nannini ha una figlia nata nel 2010 e per lei si è trasferita a Londra già molto tempo fa. Le due donne vivono dunque a Londra, nel quartiere di Kensington, una zona residenziale della capitale inglese.

Gianna Nannini curata dalla figlia Penelope

La Nannini ha scelto di trasferirsi in Inghilterra mentre era ancora incinta della sua piccola Penelope. La celebre rocker di Siena, infatti, allora è stata investita dalle critiche per aver dato alla luce una bambina alla sua età. La cantante aveva infatti 50 anni, ed era ritenuta vecchia per aver un figlio, ma lei non ci fece caso.

Così, allo scopo di proteggere la privacy sua e soprattutto quella della figlia, Gianna Nannini andò via dall’Italia e si trasferì in Inghilterra. All’epoca era convinta di non farsi ritrarre insieme alla figlia ed evitava anche di pubblicare sue foto. Da allora sono passati dieci anni e Penelope è una ragazzina che ha un bellissimo rapporto con la madre.

La Nannini pubblica il video delle cure di Penelope

Adesso però la Nannini ha scelto di condividere un video con i fan in cui la figlia si prende cura di lei. In una diretta Instagram la star riprende Penelope mentre le sta facendo una fasciatura al polso. Un gesto bellissimo, che evidenzia come fra le due donne ci sia un rapporto bellissimo. La rockstar però rassicura i fan e dice che non è nulla di grave, e infatti si mette a suonare al pianoforte subito dopo.

A farle la fasciatura è stata proprio la piccola che dice anche alla mamma di tenere il polso fermo per poterla fasciare. Insieme a loro c’è anche l’altro grande amore di Gianna, Carla, la donna che da circa 40 anni è al suo fianco.