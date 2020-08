Francesca Pascale: le vacanze da single con Paola Turci

Francesca Pascale (35 anni) e Paola Turci (55) sembra che stiano trascorrendo le vacanze in compagnia. A svelarlo il settimanale Vero nel suo ultimo numero che troverete in edicola. L’ex di Silvio Berlusconi e la cantante sono accomunate dall’amore per gli animali e per l’attivismo nel far valere i diritti delle famiglie arcobaleno. Stando a quanto riferisce il settimanale, Francesca e Paola sarebbero divenute inseparabili e i paparazzi le inseguirebbero dappertutto.

Francesca Pascale e Paola Turci: come stanno trascorrendo le vacanze?

Francesca Pascale e Paola Turci sono divenute oramai amiche inseparabili. Per loro le vacanze starebbero proseguendo tra risate, divertimento e shopping. Le due sarebbero in villeggiatura. Di recente ha fatto scalpore come Francesca Pascale abbia ricevuto una buonauscita pari a 20 milioni di euro dal suo ex Silvio Berlusconi (83 anni) più un milione l’anno e la possibilità di utilizzare la villa in Brianza in cui Francesca vive da un paio d’anni, di proprietà dell’ex presidente del consiglio. I due sono stati insieme 12 anni. La loro relazione è naufragata lo scorso marzo.

Anche Paola Turci è single

Anche Paola Turci è attualmente single. Ricordiamo come in passato sia stata sposata con il giornalista radiofonico Andrea Amato. Al momento sembra che Paola e Francesca Pascale non pensino più di tanto all’amore, in quanto il loro interesse primario è divertirsi spensieratamente. Le due inseparabili amiche sono riuscite a ricostruirsi una certa stabilità interiore e sembrano essere tutto sommato serene. Come leggiamo da 361magazine, proprio la loro amicizia speciale sembra fare gola ai paparazzi, che non le lasciano un attimo di tregua.

La storia d’amore tra Silvio e Francesca…

La storia d’amore tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi è stata ufficializzata nel 2012. A quel tempo era in corso la separazione tra l’ex premier e l’allora consorte Veronica Lario. Il fidanzamento tra Silvio e Francesca è stato annunciato nel corso di una punta di Domenica Live condotta da Barbara D’Urso.

Francesca è nata a Napoli il 15 luglio 1985. Nel corso di un’intervista ha affermato di essersi innamorata di Silvio Berlusconi quando lei aveva solo 18 anni. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2009. All’epoca, la giovane Francesca rivestiva il ruolo di consigliere provinciale a Napoli per il Popolo delle libertà. In quell’occasione, la sua prima dolcissima frase nei confronti di Berlusconi è stata la seguente: “Presidente, lei è bellissimo”.

…E la sua fine!

Lo scorso marzo l’annuncio dell’addio tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale ha infiammato il gossip. A diffondere la notizia è stato proprio il leader di Forza Italia. Un atto dovuto dato che era stato beccato in Svizzera in compagnia della sua nuova fiamma, Martina Fascina (30 anni). La donna è divenuta sua stretta collaboratrice e poi qualcosa di più. Martina è, infine, andata a vivere ad Arcore con il suo nuovo compagno.