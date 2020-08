Harry e Meghan lite furiosa con la regina ecco il motivo

Harry e Meghan vs la Regina Elisabetta, la lite prima delle nozze reali e gli sviluppi prima dell’uscita del libro

Nel corso degli ultimi giorni, si è parlato molto della discussione tra Harry e Meghan e la Regina Elisabetta. Infatti, la coppia aveva litigato con la regina d’Inghilterra poco prima delle nozze in quanto avevano già preso una decisione che non aveva fatto piacere alla Royal Family. In particolare, il primo scontro reale con la Casata vi era stato quando in occasione delle nozze Meghan voleva indossare una tiaria che aveva scelto lei personalmente e che non seguiva però le regole della famiglia reale.

Per Buckingham Palace, bisogna assolutamente seguire un determinato codice di abbigliamento e soprattutto indossare i gioielli della casa reale. La collaboratrice della regina Angela Kelly si era occupata di questa cosa per cercare di risolvere la situazione.

La discussione con la Regina Elisabetta

Poco prima delle nozze Harry e Meghan erano andati dalla collaboratrice della regina perché la sposa voleva vedere la tiaria da indossare prima delle nozze. In realtà, però i due non avevano un appuntamento. La sposa aveva intenzione di ritirarla perché voleva vedere insieme al parrucchiere in che modo abbinare la coroncina al suo look. Però non era stato possibile senza un appuntamento. Da questo episodio, ne era nata una brutta discussione che era finita davanti alla Regina.

Ora alla luce dell’allontanamento della coppia dalla Regina Elisabetta, sembra evidente che la situazione a Buckingham Palace era tutt’altro che positiva. Nei prossimi giorni, intanto i due saranno protagonisti del libro che racconta il loro percorso all’esterno da Buckingham Palace. Il testo non è stato autorizzato da loro, infatti non è ufficiale.

Il libro su Harry e Meghan

Nel libro che parla di Harry e Meghan e i loro rapporti con la Regina Elisabetta, sembrerebbe che ci siano tante novità e indiscrezioni in merito ai tanti litigi, pettegolezzi e gli scontri che c’erano stati a Buckingham Palace prima della loro uscita dalla casata reale.

Quello che è certo è che molti amici della coppia avrebbero parlato con gli editori raccontando cose che ad’oggi non sono ancora noti al pubblico dei più. Probabilmente, questo libro farà ulteriormente discutere ed andrà ad acuire quelle che sono i litigi e i motivi che hanno allontanato i due dalla casa reale inglese.