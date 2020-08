Gabriel Garko piccanti rivelazioni “La mia prima volta…..”

Gabriel Garko e uno dei momenti hot della sua vita privata: ecco il posto più strano in cui lo ha fatto

Gabriel Garko è uno degli attori italiani considerati sex symbol e oramai più famoso del cinema italiano degli ultimi anni. Qualcuno ha voluto raccontare degli aspetti piccanti della sua vita. Infatti, il grande protagonista della fiction italiana, è considerato un simbolo di passione e tutti sono interessati alla sua sfera personale. Negli ultimi anni, la sua figura è molto cambiata e talvolta si racconta in merito a quelli che sono gli episodi della sua vita intima e privata, andando poi ad accendere la fantasia di tutte le donne che lo amano.

A 48 anni, è un attore molto bello ed affascinante. Il suo sguardo è considerato come magnetico. Pur essendo abbastanza riservato, però qualche volta anche lui ha raccontato dei particolari della sua vita e nell’ultimo periodo, ne è venuto fuori uno particolarmente hot.

Gabriel Garko e la rivelazione hot

Durante la trasmissione Detto Fatto, Jonathan Kashanian davanti a Bianca Guaccero ha raccontato un episodio che riguarda il noto attore. Infatti, ha detto che l’attore sulla pista da sci avrebbe avuto un momento divertente, sessualmente parlando. Ha svelato che questo è il posto più strano in cui l’attore ha fatto l’amore. Il discorso rientrava in un elenco dei 10 luoghi più strani dove i personaggi del mondo dello spettacolo si erano lasciati andare ad effusioni anche pubbliche.

Insomma, il bel Gabriel mentre era in montagna a sciare, aveva avuto un rapporto molto focoso. Una cosa che Jonathan assicura sia vera e soprattutto, ha voluto sottolineare come il protagonista della fiction italiana sia un ottimo amante, violento – in senso buono – e passionale.

Il pettegolezzo sul re della fiction italiana

L’opinionista ha detto che Gabriel Garko ha avuto questo momento di sesso passionale sfidando anche le leggi fisiche. Infatti, si trovava in alta quota, con un clima sicuramente proibitivo. Subito in studio è scoppiata una sonora risata davanti allo sguardo della conduttrice Bianca Guaccero che ha raccolto con piacere queste rivelazioni piccanti sulla vita dell’attore.

Nel giro di pochissimo tempo, tutte le sue fan hanno iniziato a fantasticare sulla scena del corpo nudo dell’attore immerso sulla neve preso dalla voglia di lasciarsi andare in effusioni fisiche. Del resto, considerato il fatto che la sua vita è praticamente su tutti i giornali, non meraviglia che qualcuno sappia anche dei particolari della sua sfera privata, così piccanti.