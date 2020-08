Nicola Vivarelli umilia Gemma fuori Uomini e Donne

Nicola Vivarelli trova un’altra donna e sembra accantonare la sua conoscenza con la dama Gemma Galgani

Nicola Vivarelli di Uomini e Donne decide di mettere da parte la sua relazione con Gemma Galgani in quanto tra i due vi è una storia a distanza e lui non è più in grado di mantenersi serio. Infatti, sembrerebbe che l’ex cavaliere di Uomini e Donne non possa rinunciare alla sua passione per le donne.

L’ex Cavaliere ha deciso di lasciare un’intervista al noto Magazine legato al programma in cui spiega che vuole stare lontano dalle tentazioni per dedicarsi a Gemma, però in realtà non è facile per lui perché conosce sempre tantissime donne. Ecco perché ad un certo punto avrebbe deciso di troncare la sua relazione con la donna.

Nicola Vivarelli e il flirt con una bella mora

Secondo i ben informati, Nicola Vivarelli avrebbe un flirt con un’altra donna che non è Gemma. Questo chiaramente ha fatto molto discutere e anche se inizialmente aveva giurato fedeltà alla dama, adesso invece sembra che la situazione si sia capovolta. La conoscenza tra lui e Gemma sarebbe arrivata agli sgoccioli. Infatti, pure se ha invitato più volte la donna a Forte dei Marmi per una piccola vacanza, alla fine i due non avrebbero trovato il lieto fine che tutti si aspettavano.

Un brutto colpo per Gemma che è stata umiliata dal bel Nicola. Inizialmente, si pensava che nonostante la differenza d’età, comunque si fosse creato un forte sentimento e la conoscenza sembrava andare a buon fine. A dire che Nicola sta intrattenendo un flirt insieme all’altra persona è stata Amedeo Venza che ha diffuso questa indiscrezione.

Le indiscrezioni sui social network

In merito alle indiscrezioni diffuse ad Amedeo Venza, né Gemma ne Nicola Vivarelli hanno voluto dire nulla. Quello che è certo è che, come emerge sui social, il bel Nicola sta trascorrendo le vacanze in pieno relax e sembrerebbe più che facile per lui, cedere alle tentazioni.

L’ex Cavaliere avrebbe ceduto ad una donna più giovane, che rientra sia nei suoi canoni anagrafici che in quelli estetici. Si tratterebbe di una mora che ha meno di 30 anni e i due erano insieme in un bar. Ora si aspettano le fotografie per capire effettivamente che atteggiamenti vi erano tra i due e se ci sta un reale rapporto tra loro.