Raffaella Mennoia in ospedale, un post allarma i fan: “ho subito un operazione…”

Esattamente due anni fa ho subito un'operazione che in parte ha cambiato molto della mia vita…tutto quello che posso dirvi è di non concedere alle mille distrazioni della vita di allontanarvi da voi..spesso molti impegnano tempo per gli altri e poco per se stessi sacrificando tempo e possibilità…spesso è tardi per tutto..la vita non ti avvisa di quanto tempo hai a tua disposizione..godetevi la vita non rincorrete chi non vuole stare con voi o chi non ha mai tempo,non accontentatevi di amici inesistenti e non soffrite per loro se non capiscono quando avete bisogno che non serve a niente e non lo meritano ..sbagliate se volete ma ricordatevi che il tempo è la vostra vita.Non sprecatela per chi non vi ama. #tiroide controllate la vostra vita e la vostra salute.🦋la felicità?