Insegne luminose, ecco perché sceglierle per un negozio

Il ricorso a un’insegna luminosa per pubblicizzare o far conoscere un negozio è un investimento sulla comunicazione che vale la pena di effettuare per aumentare il numero di potenziali clienti di un’attività commerciale. Partendo dalla necessità di scegliere prodotti di qualità, e cioè che siano in grado di durare a lungo nel tempo, l’utilizzo di un’insegna luminosa si riflette anche sulla reputazione del negozio (ma ovviamente si può trattare anche di un bar, di un ristorante, di un’agenzia viaggi o di qualsiasi altro tipo di esercizio commerciale).

A che cosa servono le insegne luminose

Vale la pena di pensarci sia quando si apre una nuova attività sia quando si ha in mente di sottoporre l’immagine del proprio negozio a un restyling. La possibilità di provvedere a una configurazione online si traduce, tra l’altro, in margini di personalizzazione molto ampi: insomma, tutti i dettagli possono essere definiti e rifiniti su misura. Ma a che cosa serve di preciso un’insegna luminosa? Essa consiste in un vero e proprio messaggio pubblicitario, che deve essere pianificato con la massima cura ed esposto con altrettanta attenzione. Solo così si può essere certi di comunicare un messaggio positivo a proposito del marchio che si deve promuovere.

L’identità di un negozio

Un negozio che ha un’insegna luminosa può vantare un’identità chiara e ben definita, oltre a garantire un impatto visivo che cattura l’attenzione dei passanti e degli automobilisti. La riconoscibilità è una dote da cui non si può prescindere quando si cerca di distinguersi rispetto alla concorrenza e di differenziarsi dai competitor. L’importante è che il messaggio che si vuole trasmettere venga comunicato in modo chiaro, affinché non vi sia spazio per malintesi: la memorabilità è una caratteristica essenziale per qualsiasi business.

La tecnologia led

Per la realizzazione di un’insegna luminosa il consiglio è quello di affidarsi alla tecnologia led, che rappresenta la soluzione più all’avanguardia e più conveniente sia dal punto di vista pratico che a livello economico. I diodi a emissione luminosa, infatti, garantiscono una notevole riduzione dei consumi, che si traduce in un risparmio energetico con effetti benefici anche sulla bolletta. Le insegne luminose a led durano molto di più rispetto a quelle che si basano su altri metodi di illuminazione, potendo vantare un ciclo di vita compreso tra le 40 e le 50mila ore.

Le insegne retroilluminate

Quando si tratta di decidere su quale tipo di insegna puntare conviene orientare la propria attenzione verso i modelli retroilluminati, che si fanno apprezzare in modo particolare per l’alto livello di affidabilità che li contraddistingue. Oltre a ciò, merita di essere messa in evidenza la funzionalità delle componenti delle insegne retroilluminate, che sono realizzate in acciaio zincato con il telaio portante che, invece, è in alluminio. Il plexiglass, infine, compone il frontale. Come si può notare, sono tutti materiali che pur essendo leggeri denotano una straordinaria resistenza agli agenti atmosferici e di conseguenza durano a lungo nel tempo a dispetto dell’esposizione all’aperto.

Personalizzare le insegne

Personalizzare l’insegna luminosa led del proprio negozio vuol dire rendere l’attività commerciale riconoscibile e facile da ricordare. Al giorno d’oggi le opzioni di personalizzazione a disposizione sono pressoché infinite, con una grande varietà di occasioni che assecondano qualsiasi tipo di esigenza. Le tecnologie più moderne, per esempio, permettono di riprodurre qualunque tipo di logo attraverso la stampa ad alta definizione che ha il pregio di offrire una resa di ottima qualità. Si può sagomare la forma dell’insegna come si vuole, mentre il cassonetto luminoso può essere in acciaio verniciato o zincato. È proprio il caso di dire che ce n’è per tutti i gusti.

Un canale comunicativo efficace e potente

Nel momento in cui si progetta una insegna luminosa su misura si deve essere consapevoli di avere a che fare con un canale comunicativo molto potente. Per di più, non ci sono limiti in relazione ai messaggi che possono essere veicolati. Questo vuol dire che un’insegna luminosa è adatta a un salone di un parrucchiere come a un bar, a un albergo come a una gioielleria, a un’enoteca come a un ristorante, a una farmacia come a una pasticceria.

L’immediatezza della comunicazione

Una fonte luminosa quale è, appunto, un’insegna led è in grado di catturare lo sguardo in modo istantaneo. Anche il passante più distratto viene attirato da un’insegna luminosa, che proprio per questo motivo ha la capacità di rendere facile da identificare il punto vendita a cui fa riferimento. Ciò è molto importante a prescindere dal contesto in cui il negozio è ubicato, sia esso nel centro storico di un paese (dove dovrà distinguersi con tutta probabilità dalle altre attività commerciali che si affacciano sulla strada), sia esso lungo una provinciale molto trafficata. Grazie alla luce delle insegne luminose promuovere un’attività è semplice in qualsiasi posto, insomma.

Creazione Web – sito web creazioneweb.net – è una realtà molto apprezzata nel campo della configurazione e della realizzazione delle insegne luminose. Si tratta di un’azienda giovane ma che può contare già una notevole esperienza nel settore, essendo nata grazie alla combinazione di diverse professionalità qualificate e competenti nei campi della comunicazione, della progettazione grafica, della pubblicità esterna e della stampa. Creazione Web, attraverso il suo staff, segue tutto il processo creativo in modo meticoloso e con la massima attenzione, dalla prima ideazione del prodotto fino alla sua realizzazione vera e propria; nel caso delle insegne, poi, viene curato anche l’allestimento presso il punto vendita, per una installazione eseguita a regola d’arte. Scegliere Creazione Web vuol dire poter contare su tecnologie all’avanguardia e su figure professionali di primo piano, ma soprattutto scegliere prodotti di qualità che vengono messi a disposizione a prezzi di fabbrica. I più alti standard di affidabilità e la serietà sono i tratti distintivi del modus operandi di questa azienda, che continua a migliorare la propria offerta grazie a un costante aggiornamento, a beneficio dei clienti e dei loro acquisti. Per trovare l’insegna luminosa migliore per il proprio negozio, dunque, è sufficiente navigare sul sito di Creazione Web all’indirizzo www.creazioneweb.net.