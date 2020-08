Giulia Molino cambia look, fans letteralmente impazziti (Foto)

Giulia Molino, dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, ha avuto tante soddisfazioni professionali. I suoi brani sono tra i più ascoltati in radio ma non solo. La ragazza ha conquistato il cuore di tantissimi fans che, giorno dopo giorno, la seguono tramite il suo profilo social.

Proprio su Instagram, nelle ultime ore, la bella Giulia Molino ha postato una foto che ha fatto letteralmente impazzire i followers. Uno scatto inaspettato che mostra la ragazza con un look tutto nuovo. I ricci che l’hanno sempre contraddistinta hanno lasciato spazio ad un bel taglio liscio e sbarazzino. Vediamola più da vicino.

Giulia Molino, look nuovo di zecca

Giulia Molino è, oltre che una giovane promessa nel canto, anche una ragazza dal fascino indubbio e dalla forte personalità. Nonostante un passato difficilissimo, segnato dall’incubo dell’anoressia, che la ragazza ha raccontato anche nella canzone “Nietzsche”, adesso la vita le sorride da ogni punto di vista. Ecco che gli occhi parlano da soli, come nella foto con cui la Molino ha messo a conoscenza i fans del suo radicale cambio di look.

Giulia Molino mostra, quindi, il suo nuovo taglio. Niente ricci ma benvenga un taglio liscio che fa esaltare ancor di più i lineamenti del suo viso. A corredo della foto non manca una lunga didascalia come solito per i post pubblicati dalla ragazza. “Passo dopo passo”, scrive, “Stiamo superando questo periodo difficile. Fremo dalla voglia di incontrarvi per l’Italia, se fosse andato per il verso giusto in quale città avreste voluto vedermi?” Poi conclude “Ci vediamo presto, uagliù”.

La reazione dei fans

La reazione dei fans al nuovo look di Giulia Molino non si è fatta attendere. Ed è così che sotto al post dell’ex di Amici di Maria De Filippi, hanno iniziato a fioccare commenti entusiastici e like. Tutti hanno tenuto a congratularsi con lei per la scelta di questo nuovo look che non fa altro che esaltare la sua bellezza. Insomma, davvero un colpo vincente che è destinato a rimanere impresso nella mente di tutti i followers.

Giulia Molino, quindi, si sta godendo questa ripresa e sta cercando di viverla sempre al meglio e quanto più possibile vicina ai fans. Fans che, tra l’altro, la ricambiano con molto affetto seguendola giorno dopo giorno ed interagendo con lei. Insomma, “Va tutto bene”, titolo del primo album della cantante, sembra proprio una frase che calza a pennello a questo periodo positivo.