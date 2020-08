Temptation Island, la sorpresa speciale di Andrea per la sua Anna (Foto)

Temptation Island si è conclusa da poche settimane ma le coppie protagoniste continuano a far parlare di sé. Il discorso vale soprattutto per Andrea e Anna, tra i più discussi in assoluto all’interno del reality dei sentimenti. Al momento del falò di confronto definitivo, contrariamente ad ogni aspettativa, i due fidanzati sono usciti insieme.

Dopo Temptation Island, Anna e Andrea sono apparsi più uniti che mai. Pare che la strategia della ragazza abbia sortito qualche effetto dal momento che i due hanno iniziato una convivenza e anche un eventuale figlio sarebbe ben accetto. Nelle ultime ore, per dimostrare il suo amore, Andrea ha fatto una sorpresa speciale alla sua donna. Di cosa si tratta? Vediamolo.

Anna e Andrea, sorpresa super romantica

Anna e Andrea hanno iniziato a convivere da un paio di settimane. Hanno preso questa decisione una volta usciti da Temptation Island e questo nonostante le diverse sofferenze del ragazzo per i comportamenti molto provocatori della fidanzata. Nonostante abbia scoperto che Anna stava attuando una vera e propria strategia per cercare di ingelosirlo, Andrea non se l’è sentita di lasciarla e oggi è più innamorato che mai.

A dimostrare che quanto sofferto a Temptation Island è solo un ricordo, è stata una sorpresa che il giovane ha fatto ad Anna per festeggiare, ancora una volta, la loro convivenza. Si tratta di un bellissimo mazzo di rosse e di tantissime candeline accese a formare la scritta “Ti Amo”. Una sorpresa che ha colpito il cuore di Anna che ha, poi, condiviso l’emozione con i propri followers.

L’esperienza a Temptation Island

Anna e Andrea stanno insieme da circa un anno e mezzo. Lei ha 10 anni più grande di lui avendo 37 anni ed è, inoltre, madre di due bambine di 9 e 11 anni avute da una relazione precedente. A causa, però, molto probabilmente, della differenza d’età, Andrea non si è mai sentito pronto a diventare padre e a fare passi avanti nella relazione. Ed è per questo che i due fidanzati hanno deciso di partecipare a Temptation Island.

Anna, proprio durante l’esperienza a Temptation Island, ha attuato una particolare strategia mirata a far ingelosire alla follia il compagno. Una strategia di cui, però, Andrea è sempre stato a conoscenza ma che, nonostante questo, gli ha procurato non poche sofferenze. Al momento del falò, i due sono usciti insieme, non poco aver aspramente discusso, ed oggi appaiono felicissimi e pieni di buoni propositi futuri.